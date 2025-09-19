Corberán: "Ha sido una semana muy dura, pero el dolor nos tiene que dar energía"

El duro correctivo del Barça hace una semana 6-0, todavía escuece en un vestuario dolido en su orgullo y eso es lo que Corberán quiere utilizar como un arma para enfrentarse a un Athletic de Bilbao que llega a Mestalla tras caer en su estreno en Champions ante el Arsenal. Habrá cambios, pero no muchas. Dani Raba y Rioja apuntan como novedades y la idea es volver a la defensa con cuatro en defensa tras el fracaso de los tres centrales en el Johan Cruyff.

¿Cómo está el vestuario tras la derrota ante el FC Barcelona?

El vestuario y el staff todos estamos dolidos porque es un resultado contundente, duro, y no aceptamos una derrota así defendiendo el club que defendemos. Tenemos que hacer el ejercicio y la responsabilidad de centrarnos en el partido de mañana. Ese dolor no va a irse, tenemos que utilizarlo en energía competitiva para el próximo partido.

¿Se planteó quitar el día libre que tuvo el equipo?

Nosotros en el ejercicio de nuestra profesión tenemos que analizar el día siguiente al partido y los días que necesitamos para preparar el siguiente partido. Al partido ante el RCD Espanyol llegamos con 8 días de trabajo, quitar ese día de forma impulsiva hubiera supuesto jugar con muchos días seguidos sin descansar y hubiera sido contraproducente.

¿Qué sucede con Raba? ¿Está disponible?

Disponible y preparado para el partido de mañana. Dani participó en todos menos en el último partido ante el FC Barcelona.

VCF Raba apunta a ser la novedad en el once

Dijiste que hubo errores en el planteamiento. ¿Qué errores hay que evitar mañana?

No competimos a la altura de lo que nos exigía el partido y el resultado fue una consecuencia de eso. Tenemos el deber de levantarnos, autoexigirnos y levantarnos para el próximo partido.

¿Cómo ves el inicio de temporada de Julen?

Es un portero joven, que ha demostrado personalidad para levantarse en momentos complicados y la responsabilidad de conceder los goles no es del portero de forma exclusiva, sino de todos.

¿Cómo has pasado tú la semana?

Semana dura.

¿Qué crees que va a suponer para Julen medirse al Athletic?

Jugar un partido de fútbol donde deberá estar centrado en su mejor rendimiento.

¿Cómo ves al Athletic?

El Athletic es un equipo confeccionado para LALIGA y la Champions League, vamos a jugar ante un grandísimo rival. Nos va a exigir lo mejor de nosotros mismos y hemos hecho la mejor preparación para ser competitivos y reconocibles para nuestra afición, que es lo más importante.

¿Valoras hacer muchos cambios tras el 6-0?

La derrota demuestra que no estuvimos a la altura del partido empezando por mí el primero. No estuvimos a la altura de la exigencia. A partir de ahí tienes que analizar el rival y tomar las decisiones para ser lo más competitivos. Todos van a ser importantes.

Valoración de la ampliación de contrato de André Almeida.

Carlos Corberán no renueva a jugadores ni entra en valoraciones de jugadores. Yo entro en el rendimiento de los jugadores y quiero tenerlos dispuestos para ayudar al equipo y dar su mejor versión.

¿Qué tecla tienes que tocar para que esto no vuelva a ocurrir?

Nadie puede estar contento después de un rendimiento y un resultado así. Empezando por el grupo y por la afición. El dolor de la afición es un dolor compartido con nosotros, ahora tenemos la responsabilidad de levantarnos y de ser competitivos para que se vean reconocidos en su equipo.

VCF El equipo necesita al mejor Danjuma

¿Crees que un club de fútbol debe tener los objetivos más concisamente marcados?

No puedo valorar lo que pasaba en el club en otras etapas. En la etapa en la que estoy el objetivo es ser competitivos, venimos de un partido en el que no estuvimos a la altura, no cumplimos ese objetivo. Nos enfocamos en un nuevo partido y debemos de centrarnos en ese objetivo: ser muy competitivos.

Ha concedido una entrevista Kiat Lim, presidente del Club, y ha mencionado que tienen un plan, que hay grandes profesionales y que hay un proyecto a largo plazo. ¿Qué valoración hace?

Entiendo los planes desde la responsabilidad, pero mi objetivo es centrarme en preparar el plan de cada partido. Mi mente está puesta únicamente en esto. Es positiva la estabilidad, la exigencia, el compromiso, el esfuerzo y tenemos que hacer que se evidencien en el terreno de juego. Esa es mi responsabilidad.

Planteamiento ante el Athletic.

Es un equipo muy organizado, con mucho compromiso a nivel físico, que encaja pocos goles y fruto de su buen hacer se clasificaron para la Champions League. Nos van a exigir en defensa, en ataque y va a ser un partido en el que debemos centrarnos en nosotros mismos.

Opinión sobre el conflicto de Gaza y la relación que tiene con el deporte.

Es difícil dar una respuesta a una pregunta que requiere un tono y un sentimiento distinto a cualquier otra pregunta de esta rueda de prensa. Una cosa es hablar del dolor que tenemos a nivel fútbol desde la responsabilidad que tenemos con los aficionados tras este resultado negativo, eso requiere un tono y un estado emocional determinado. Hablar de conflictos a nivel mundial como el de Gaza o el de Ucrania es un tema mucho más sensible y delicado. No concibo un mundo sin paz. Ojalá los gobiernos y las autoridades hagan lo que tienen que hacer para lograrlo. Un mundo sin paz es algo mucho más serio y profundo cuando hay tantas vidas inocentes afectadas.

¿Cuál es su labor dentro de la dirección deportiva? ¿La tiene?

Corberán no es director deportivo, es el entrenador, da su opinión cuando se le pregunta. Se me pregunta sobre cualquier aspecto futbolístico o de perfiles que necesita una plantilla. Siempre doy mi opinión. No negocio, no rescindo, no hablo con agentes, con clubes o sobre los intereses deportivos, económicos o personales de mis futbolistas. Doy mi opinión sobre las necesidades que tenemos y a partir de ahí hay un club que toma esas decisiones.