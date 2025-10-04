Valencia conmemora los 100 años del himno regional con un concierto el domingo en la plaza de la Virgen: "Es del pueblo"

La ciudad de València conmemorará el centenario del himno regional con un acto este domingo, 5 de octubre, en la plaza de la Virgen que contará con la participación de las organizaciones musicales "más representativas" de bandas, coros y folclore y que reunirá a unas 800 participantes. Además, incluirá una delegación de moros y cristianos que escoltará la entrada de la real Senyera y contará con la colaboración de la Federación Valenciana de Moros y Cristianos.

Los actos previstos para la conmemoración se han presentado en la misma plaza en una convocatoria presidida por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, recoge el consistorio en un comunicado.

Por su parte, el coordinador de València Music City, Juan Pablo Valero, ha avanzado que el acto consistirá en "una evocación histórica de lo que pasó ya en 1925, cuando los ayuntamientos de València, Castelló y Alicante eligieron esta pieza de Serrano y Thous, el Himno de la Exposición, como himno.

Además, ha destacado que la ciudad celebrará este centenario con una convocatoria participativa dirigida a toda la ciudadanía, a la que ha invitado "a unirse y cantar el himno porque el himno es del pueblo y volverá al pueblo".

El Himno de la Comunitat Valenciana es el originario de la Exposición Regional de 1909, aprobado por los alcaldes de los ayuntamientos de Alicante, Castelló y València en mayo de 1925", tal como recoge la Ley 8/1984, de 4 de diciembre, por la que se regulan los símbolos de la Comunitat Valenciana y se regula su uso.

La conmemoración del centenario del himno forma parte de la estrategia València Music City, impulsada por el Ayuntamiento para la consolidación de la música como un "eje transversal de desarrollo urbano, social y económico" de la ciudad.

HOMENAJE A SERRANO Y THOUS

El acto está programado para las 11.30 horas del domingo 5 de octubre, coincidiendo con la celebración del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

La parte institucional contará con un homenaje a José Serrano y Maximiliano Thous, cuyos bustos serán aportados por dos representantes de la sociedad civil valenciana: el Ateneo Mercantil de València, cuyo presidente encargó la composición del himno, y Lo Rat Penat, institución a la que pertenecía Thous y que aportará la Senyera histórica de 1923, el facsímil más antiguo que se conserva de la Senyera de 1545 que se encuentra en el Museo Histórico de la ciudad.

Por su lado, el Ayuntamiento repartirá un díptico conmemorativo a todos los asistentes con el cartel del acto conmemorativo y la letra del himno para que pueda ser interpretada por todos los presentes.

En el marco de la celebración del centenario, se volverá a colocar en el Museo Histórico Municipal la partitura de la triple edición de lujo que encargó en 1925 el Círculo de Bellas Artes con motivo de la declaración como himno oficial.

CESIÓN DE LA PARTITURA

Paralelamente, el Ayuntamiento de València gestiona con el de Murcia la cesión de la partitura del himno original de 1909, que se encuentra en el Archivo Municipal del Palacio del Almudí, después de que la viuda del maestro Serrano, Isaura González Laporta, diera esta obra al programa radiofónico 'España por València' para la gran subasta que emitió Radio Juventud de Murcia en 1957 a fin de recaudar fondos a beneficio de las víctimas de la "gran riada valenciana".

En aquel momento, el manuscrito fue adquirido por 20.000 pesetas por un grupo de empresarios murcianos y al cabo del tiempo lo cedieron al Ayuntamiento de Murcia, a quien pertenece en la actualidad.