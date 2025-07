Copete, el recambio de Mosquera que ya tiene Corberán

El Valencia CF y el RCD Mallorca han acordado el traspaso del central José Manuel Arias Copete al club valenciano, como ha hecho oficial hoy la entidad de Mestalla. El zaguero llega a cambio de una cantidad cercana a los cuatro millones de euros y estampa su firma en el contrato para las próximas cuatro temporadas, hasta 2029. Como desvelamos en COPE el 16 de julio, era el recambio de Cristhian Mosquera y se cuenta con que Cömert pueda completar la terna de zagueros tras volver de cesión en el Valladolid.

Copete llega al Valencia CF para reforzar una parcela defensiva que ha perdido a los centrales Yarek Gasiorowski y al propio Cristhian Mosquera, quienes salieron traspasados al PSV y al Arsenal, respectivamente. El club no aceleró las negociaciones con Copete hasta que no se cerró definitivamente lo de Mosquera con los ingleses, que tardó nueve días en hacerse oficial desde su llegada a Londres. La operación de Copete se culminó durante el domingo y el jugador viajó a Valencia en avión, donde llegó pasadas las 23.30h.

Copete no viajó el sábado a Austria con la expedición del Mallorca para terminar de cerrar su fichaje y esta mañana ha estado ya en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde ha pasado también una parte de las pruebas médicas pertinentes antes de hacer oficial su llegada. Es el tercer refuerzo para Corberán tras Agirrezabala y Dani Raba. No obstante, como hemos contado en COPE, el técnico de Cheste espera cinco fichajes más. En esa lista de la compra no hay un central.

El futbolista andaluz, de 25 años, es un central zurdo que ha jugado 85 partidos con la camiseta del Real Mallorca en la élite desde su debut en Primera en agosto de 2022. Copete, tras pasar por el Córdoba B, estuvo entre 2018 y 2021 en las categorías inferiores del Villarreal hasta que con la Ponferradina dio el salto al fútbol profesional en Segunda División para recalar después en el club balear.