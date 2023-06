Convocada una manifestación de protesta contra Peter Lim

La asociación Libertad VCF anunció este jueves la convocatoria para el próximo sábado 17 de junio de una manifestación para volver a exigir al máximo accionista, Peter Lim, que negocie su salida del ValenciaCF pero también para instar a los nuevos gobiernos de la Generalitat y del Ayuntamiento a que tomen partido contra el empresario asiático.



La convocatoria es a las 18 horas frente al Palau de la Generalitat y se realizará también una marcha cívica “en señal de protesta por la situación del Valencia CF” y también “para evitar la destrucción”, a la que aseguran aboca la gestión de Meriton, la empresa de Lim.



“Convocamos la manifestación frente al edificio que representa la más alta institución del gobierno valenciano, porque entendemos que, es responsabilidad ineludible de las administraciones públicas, ser puente de dialogo entre la afición y el máximo accionista, en la búsqueda de esa solución que suponga su salida del accionariado del Valencia C.F. definitivamente y sin excusas”, apunta el comunicado.

El próximo sábado 17 a las 18:00, convocamos a todo el valencianismo a una manifestación que arrancará en la puerta de la Generalitat. Próximamente daremos más detalles.



“A las fuerzas políticas que en breve formaran los gobiernos de la Generalitat y el Ajuntament de Valencia, les recordamos que solo hay dos posibilidades, ser parte del problema o ser parte de la solución. ¿Ustedes dónde se encuentran?”, les requieren.



Libertad VCF asegura que es necesario “salir a la calle para denunciar, en un grito de socorro unánime” lo que creen que será la “muerte” del Valencia. “Es intolerable que en una sociedad como la nuestra sigamos aceptando con resignación, cuando no con normalidad. que la institución civil más importante de nuestro pueblo este secuestrada por especuladores que mercadean con futbolistas”, señala.



La asociación, que pide la colaboración y la unidad con el resto de colectivos valencianista opuestos a Lim, adelanta que en la manifestación se dirá “alto y claro” tanto al máximo accionista como a los actuales dirigentes del club que no les quieren y se les reclamará “que sean responsables y tengan un mínimo de generosidad” para pactar su salida. “Durante toda la temporada no le hemos fallado al equipo, ahora no le podemos fallar al escudo. Es nuestro deber salir todos juntos y conformar el movimiento definitivo que acabe con este sufrimiento”, concluye el escrito.