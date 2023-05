Conjura para Vigo y la lupa en Hugo Duro

El Valencia CF tiene el domingo a las 14.00h en Balaídos otra de la finales por la salvación ante el Celta. Con solo cinco fechas por delante, los de Rubén Baraja necesitan como el comer la victoria, en una jornada que arrancan fuera de los puestos de descenso. La plantilla se fue de comida ayer con el cuerpo técnico para sumar también lejos del terreno de juego y dar un paso adelante a nivel de unión para conseguir el objetivo. Un encuentro que valoró positivamente el vestuario, para poder reforzar el grupo de cara al tramo decisivo.

| Vídeo @DepCOPEValencia | ??



?? Conjura para Balaídos



??? Baraja y su cuerpo técnico comparten mesa y mantel con la primera plantilla del @valenciacf, a menos de tres días de la cita frente al #Celta. pic.twitter.com/oNFiWKaJwG — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 11, 2023

Para el duelo en el Abanca Balaídos el Valencia CF contará con el apoyo de casi 200 valencianistas que se van a a recorrer 2.000 kilómetros por carretera en buses pagados por el club. Hoy el equipo ha entrenado en el gimnasio en la Ciudad Deportiva de Paterna y solo queda una sesión antes de subirse el avión y volar hacia tierras gallegas. Hugo Duro sigue siendo la duda para el partido. Ayer completó parte de la sesión con el grupo y tuvo buenas sensaciones, y hoy estaba previsto que diera un paso más en ese proceso de recuperación para poder sumarse a la cita de este fin de semana.

| Reportaje @DepCOPEValencia | ??



??? @hugoduro14 marcó en Balaídos la última vez que el @valenciacf jugó allí



?? 25 jugadores han vestido las camisetas del VCF y del Celta



?? Aquí, los detalles @COPEhttps://t.co/GxglKEUceA — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) May 12, 2023

El técnico vallisoletano está muy pendiente del delantero, ya que no podrá contar con Cavani por sanción (tampoco Thierry), ni Marcos André (tampoco Mosquera) por lesión. La zona de ataque queda mermada en cuanto a efectivos y la presencia o no de Hugo Duro puede ser decisiva a la hora de perfilar el once. El que sí estará es Justin Kluivert, que regresa tras lesión, y podría volver a ser de la partida de inicio. Durante la semana sí apuntaba a ello Diego López en el perfil diestro, después de revolucionar el partido en la segunda parte ante el Villarreal. En la terna de opciones está también Alberto Marí. El delantero del filial salió en el tramo final ante los amarillos y anotó un tanto que fue invalidado por posición de fuera de juego. Habría sido el tanto de la victoria en el 93', como el de Javi Guerra semanas antes ante el Valladolid. Un Guerra, cerca de renovar, que podría repetir titularidad.