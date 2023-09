Con Djokovic y sin Alcaraz

Mañana martes arrancan las primeras eliminatorias de la Copa Davis en la Fonteta. Serbia y República Checa abrirán el telón el la tarde del 12 de septiembre, todavía sin Novak Djokovic en el combinado serbio. Su capitan ha confirmado que el número 1 del mundo y reciente campeón del US Open estará desde el miércoles en Valencia, y que estará listo para jugar el viernes contra España. Será la segunda cita para los nuestros, que se estrenan ante la República Checa el miércoles. Cerrarán la participación, con el ansiado pase a las finales de Málaga en juego, el próximo domingo ante Corea del Sur.

Quien no estará con España es Carlos Alcaraz, que confirmó el sábado su ausencia en el torneo. Hoy el capitán David Ferrer ha explicado que habló con Ferrero, entrenador del jugador murciano, tras caer eliminado del US Open y entendieron que lo mejor para el español era descansar y no viajar a Valencia con tal de reponerse del cansancio físico y mental que le ha sometido hasta ahora una temporada en la que ha ganado Wimbledon y ha ocupado la primera plaza del ránking ATP durante bastantes semanas.

Albert Ramos sustituye a Alcaraz. Junto a él, Davidovich, Granollers, Roberto Bautista y Bernabé Zapata completan el equipo español, que peleará por meterse en la final de Málaga para conseguir la ensaladera. Miércoles, viernes y domingo serán los días en que el público de La Fonteta pueda disfrutar del equipo que dirige David Ferrer en La Fonteta.