Se complica el Mundial 2030 para Valencia

El Valencia CF comunicó este jueves a las administraciones públicas, Generalitat y Ayuntamiento, que no firmará la adhesión a la petición ante la FIFA de la candidatura de Valencia para que sea una de las ciudades sede del Mundial 2030 por la incertidumbre que asegura que hay respecto al Nou Mestalla. Como hemos adelantado en COPE, es un movimiento generado a partir del regreso de Layhoon a Valencia y tras la moción aprobada en el día de ayer por PP, Vox y Compromís.

La entidad considera que no tiene las certezas necesarias para hacerse corresponsable de la candidatura como propietaria de un Nou Mestalla dado que si el estadio no está acabado a tiempo podría tener que hacerse cargo de las multas.

El club cree que no tiene seguridad jurídica sobre cuándo va a concederle el Ayuntamiento de Valencia la licencia para reanudar las obras y que, por tanto, no sabe cuándo podría empezarlas. Del mismo modo, señala que no tiene certidumbres sobre si se aprobarán por parte del consistorio las fichas urbanísticas que le permiten tener beneficios urbanísticos.

La decisión del Valencia CF llega después de que este miércoles el Ayuntamiento aprobara realizar una auditoría para establecer de manera independiente el coste de acabar el estadio con el nuevo proyecto que ha presentado el club al consistorio, con el fin de poder solicitar también las garantías necesarias para asegurarse su finalización.