La clase política ‘aprieta’ a Lim; Tebas sigue confiando

Es poco común que varios partidos políticos se pongan de acuerdo en un asunto de cierto calado pero la realidad es que la crisis del Valencia CF ha unificado el criterio de la clase política. Sin excepción, los políticos en la Comunitat Valenciana han ‘aplaudido’ la salida de Anil Murthy pero destacan que lo importante es que Peter Lim cumpla con lo pactado y, sobre todo, acabe el Nuevo Mestalla.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó que lo importante no es esta decisión porque lo que hay que tener en cuenta "no es quién está, sino lo que van a hacer" en el club al partir de ahora. “En cualquier caso, es una decisión del ámbito privado, pero el asunto se centra en lo que haga Peter Lim -el máximo accionista del Valencia- a partir de ahora y en si va o no a cumplir lo que firmó. Lo que todos queremos es que cumplan, construyan el campo e inyecten la energía suficiente para que el equipo tenga el lugar que se merecen los aficionados, por encima de la destitución en sí misma”, concluyó.

Sandra Gómez, junto al presidente de Libertad VCF en la manifestación contra Meriton





Sandra Gómez, vicealcaldesa de València, afirmó que aunque Anil Murthy ha salido del club, sigue en la entidad la empresa Mertion Holdings, máxima accionista y propiedad de Peter Lim, por lo que van a mostrarse firmes ante la necesidad de un cambio más profundo en el club valenciano. La también portavoz socialista en el ayuntamiento de València consideró que su salida responde a que "la persona que había insultado al Valencia CF y mandado callar a la afición valencianista no podía seguir presidiendo el club”, pero insistió en que "no ha cambiado la propiedad ni el proyecto que representa Meriton”, según recoge la Agencia EFE.

No hi ha temps a perdre. Cal complir immediatament amb les obligacions adquirides amb la ciutat de #València i l'afició del VCF. S'ha de garantir que no es posarà en risc el patrimoni que representa una entitat tan arrelada a la nostra societat. https://t.co/mCxQO54M6D — Joan Ribó (@joanribo) May 30, 2022





En una línea muy parecida se pronunció el alcalde de València, Joan Ribó: “Se habían hecho las cosas muy mal. Es una esperanza pero se han de cumplir los compromisos que están escritos en la ATE: acabar el campo en las condiciones que se marcaban en la ATE y hacer el polideportivo de Benicalap”.Desde el PP también se apunta a Meriton. Así ha valorado la situación María José Catalá, portavoz del PP en el ayuntamiento de València. “La afición ha conseguido gritar que éste no puede ser el camino. Se veía venir, la persona (Anil Murthy) no estaba a la altura del club”.

Sin embargo, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se ha mostrado más amable con Peter Lim en unas declaraciones hechas en Europa Press. “Ni es positivo ni es negativo. A nivel humano era insostenible que siguiera en el Valencia. Dependerá de la capacidad para solucionar el tema del estadio. Vamos a ver si se pueden solucionar los problemas políticos en València y si pueden terminar el estadio. Con el dinero de CVC y algo de fondos del Valencia van a poder terminar el estadio”, indicó el presidente de LaLiga.

