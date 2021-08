Cillessen regresa y abre el debate en la portería

Cillessen está de vuelta y abre, de par en par, las puertas del debate en la portería del Valencia. El guardameta neerlandés ha completado la sesión de esta mañana en la Ciudad Deportiva de Paterna tras superar su lesión en el gemelo que le ha tenido fuera del equipo prácticamente toda la pretemporada y que le hizo perderse el primer partido de liga ante el Getafe.

El meta sólo participó en el primer partido del stage de Oliva ante el Villarreal y ya no ha vuelto a trabajar con el grupo. Hoy ha solventado sus molestias y ya trabaja con el grupo a pleno rendimiento para ser opción de Bordalás para el próximo encuentro en Los Cármenes ante el Granada.

Pero en la portería del Valencia hay overbooking y una grata sorpresa para todos, la irrupción del georgiano GiorgiMamardashvili que fue la estrella en el estreno liguero ante el equipo getafense. Jaume continúa lesinado, Cristian Rivero se le busca acomodo en un equipo que le pueda dar los minutos que necesita. Así que, la portería es cosa de dos: Jasper o Giorgi.

VCF





La actuación del georgiano ha maravillado a todos. Incluido en el once ideal de LaLiga en la primera jornada, vino para jugar en el filial, pero en tan sólo un mes, se ha ganado el derecho a competir por la titularidad del primer equipo. La decisión no es sencilla para el técnico. Cillessen estaba en el escaparate. El club quería liberar su alta ficha y lo puso en el mercado. El COVID lo dejó sin Eurocopa y privó de una gran oportunidad para exponerse ante las ofertas. Ofertas que no han llegado y mientras tanto, Bordalás decidió que prefería al neerlandés antes que a Jaume. La decisión parecía tomada y firme, Cillessen sería el titular. Pero una nueva lesión en pretemporada ha hecho devolver las dudas sobre la irregularidad del guardameta de Países Bajos.

VCF





Bordalás debe decidir entre entregar los galones y hacer valer la experiencia y la veteranía de Cillessen y, de paso, recuperar para la causa al jugador para la temporada o, apostar por el momento de forma y el futuro de un portero, Mamardashvili, que ha llegado con ganas de ganarse la titularidad a base de paradas. Apuesta de entrenador que implica también, una apuesta de club. El banquillo para Cillessen puede derivar en consecuencias negativas, al mismo tiempo que la apuesta por el georgiano puede suponer una solución de futuro tanto deportiva como económica. El sábado en Granada, primer “marrón” de la temporada para el nuevo técnico valencianista.