Un ciclón llamado Levante UD

El Levante UD continuó su escalada con un nuevo triunfo en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés por 0-2, con dos goles de Mohamed Buldini y Son en la primera mitad que provocaron la primera derrota albiazul en su casa en la vigésima jornada de LaLiga SmartBank. Los granotas sumaron su duodécimo partido sin perder (entre Liga y Copa) y se encaramaron a la tercera posición con 35 puntos, uno más que el Glorioso, que acumuló su tercera derrota consecutiva, lo que le hizo caer a la quinta plaza.



Fue partido con dominio visitante, que tuvo más pegada y aguantó a un Alavés que apenas lanzó entre los tres palos, a pesar de sus intenciones, sobre todo, en la segunda mitad.



El duelo arrancó con mucha intensidad desde los primeros instantes. El Alavés combinaba con velocidad e inquietaba a los granotas aunque sin disparar a puerta. Miguel De la Fuente fue el primero en avisar en el partido, mientras que los levantinos reclamaban penalti en su primera aproximación seria. Después fue Pepelu el que obligó a estirarse a Antonio Sivera para evitar el primero de la noche. Todos los balones de los hombres de Javi Calleja pasaban por José Campaña, uno de los más vigilados por los albiazules, que subían su presión siempre que podían.



Pero las valencianos encontraron el gol tras colgar dos balones consecutivos por ambos flancos. Mohamed Bouldini enganchó con la cabeza un pase medido de Pepelu, uno de los más activos en la primera fase del encuentro. Los vascos no renunciaron a su plan de partido. Miguel De la Fuente contagio intensidad a los compañeros y el duelo se cargo de disputas y encontronazos que subieron la temperatura de una noche muy fría.

Bouldini marcó su cuarto gol de la temporada

Las ocasiones se sucedieron una y otra vez. El delantero babazorro y el portero visitante se vieron varias veces en el área con los balones colgados desde las bandas vitorianas, pero los locales no encontraron un empate que buscaron con ahínco tras el 0-1. Se asentó mejor el Alavés en el terreno de juego a pesar del marcador y se aproximó a la meta rival. El colombiano Anderson Arroyo tuvo el empate en sus botas, pero disparo a los 40 minutos se cruzó demasiado tras recoger un pase al segundo palo de Miguel de la Fuente.



Cuando mejor estaba el equipo alavesista llegó el segundo del Levante. Son se aprovechó de un rechace en el segundo palo y ajustó su disparo tras un buen recorte al filo del descanso. El Levante jugó con el resultado en la segunda mitad. Espero al Alavés y no se metió en problemas en sus acciones, mientras que a los babazorros les podía más la impotencia de no poder generar ocasiones que cambiasen el guión del choque.



Luis García Plaza buscó la reacción de su equipo con cuatro cambio en el primer cuarto de hora de un segundo acto cómodo para los granotas por el resultado. El choque se pudo sentenciar en el minuto 69, pero el colegiado Milla Alvendiz anuló el penalti señalado en primera instancia tras consultar en el monitor del VAR una posible mano de Salva Sevilla en el área, con el Alavés se mantuvo con opciones.



Vicente Iborra tiró de galones para intentar dormir el partido y los vascos no encontraban la forma de meter mano a un equipo en buena dinámica con la pausa suficiente para no perder el control del partido. Los locales se estiraron con la llegada de la recta final, pero el repliegue granota cerraba los únicos huecos que podía tener su zaga. Javi López, el más activo en la segunda mitad, y Jason Remeseiro lo intentaron, pero los albiazules no lograron derribar el muro que construyó el Levante tras el 0-2.

El Levante UD sigue sin perder con Calleja en el banquillo







- Ficha técnica:



0 - Alavés: Sivera; Arroyo (Jason, min.71), Laguardia (Moya. min.58), Abqar, Duarte (Javi López, min. 46); Sedlar, Sevilla; Guridi, Abde (Rober, min.58), Rioja; y Miguel (Sylla, min.58).



2 - Levante: Cardenas; Son, Róber Pier, Rubén Vezo, Álex Muñóz; Iborra, Campaña (Pablo Martínez, min.81), Pepelu; De Frutos (Saracchi, min.87), Brugué (Montiel, min.71), Bouldini (Cantero, min.87).



Goles: 0-1, m.18: Bouldini. 0-2, m.45+1: Son.



Árbitro: Milla Alvendiz (Comité andaluz). Expulsó al local Sylla en el minuto 97. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Arroyo (min. 28), Duarte (min.45+5), Sedlar (min.61) y a los visitantes Álex Muñoz (min. 30) y Bouldini (min.53).



Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de la LaLiga SmartBank, disputado en el estadio de Mendizorroza de Vitoria ante 10.406 espectadores.