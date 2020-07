Ciao, Florenzi; Adéu, Jaume Costa

El futuro de Alessandro Florenzi y Jaume Costa estaba escrito desde hace tiempo, como contó COPE Valencia en su día. Los dos acordaron continuar en Mestalla hasta el final de la temporada, pero ambos eran conscientes de que su etapa en Valencia CF acababa el 19 de julio. Florenzi, con billete de vuelta a la Roma, y Jaume Costa, que regresa al Villarreal CF, han tenido un papel muy discreto durante todo el curso, aunque en el caso del italiano llegó al Valencia CF en el mercado de enero.

Costa, criado en la ciudad deportiva de Paterna, fue muy rotundo en su mensaje de despedida. “Fin a una temporada que empezó muy bien y acabo siendo una pesadilla... No hay excusas que puedan suavizar el final de temporada tan horroroso que hemos hecho, pero si hay acciones y hechos que condicionan el día a día de un vestuario”, explicó en un escrito en las redes sociales.

El lateral valenciano dijo que no se esconde nunca y asume que ha “fallado” pero también apunta que “nadie podrá decirme que no lo he dado todo por el club tanto dentro como fuera del campo”. Además, dice que él siempre trata de ver “el lado positivo de las cosas, y me llevo muchas de este año”, especialmente el cariño de los seguidores del club.

“Me llevo conmigo la experiencia de volver al club que me vio crecer, la ilusión de jugar Champions, la de conocer a grandes personas que se han convertido en amigos, la de volver a coincidir con gente de mi infancia, y sobre todo el cariño que me ha transmitido la afición cada vez que ha podido”, señaló Costa, que regresa al Villarreal CF, con el que tiene un año más de contrato.

Florenzi se lamenta en un partido de esta temporada

Mientras, Florenzi fue más breve en sus palabras de despedida, pero destacó el comportamiento de sus compañeros. “Un grupo de personas fantásticas”, afirmó el defensor transalpino. El jugador italiano admitió que “Valencia me ha acogido con afecto y cariño” y agradeció “a todos por haberme hecho sentir como en casa”, por lo que se definió como “un valencianista más”.

“Debíamos afrontar en el campo a muchos equipos, pero después nos encontramos todos juntos jugando en un solo equipo contra un adversario inesperado y maldito. Gracias a todos los componentes del Valencia CF, del primero al último”, añadió el italiano. Florenzi jugó doce partidos con el Valencia CF en LaLiga desde su llegada en enero y se despidió el pasado domingo con una derrota ante el Sevilla por 1-0.