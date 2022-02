Chechu Mulero: "Peñarroya es mejor entrenador de lo que creía"

Han cambiado las cosas

Estoy igual que hace unos meses. Se trata de mantener un equiibrio y no dejarte llevar por las circunstancias. A veces la decisión más complicada es no tomar ninguna decisión y eso fue lo que hicimos cuando no iban tan bien las cosas y acertamos. La persona que ve cómo está el equipo es la que tiene que tomar las decisiones. Es muy fácil verlo desde fuera.

Hubo muchas críticas

Sí que llegan aunque lo trates de evitar. Estás en un mundo profesional y los profesionales son los primeros que te lo transmiten.

Mulero, en la grada de la Fonteta



Aquellas decisiones salieron bien

Esto puede cambiar en un instante si por ejemplo no ganas el primer partido de la Copa. Hemos perdido el partido que parecía más fácil, el de Gran Canaria. Hay que saber gestionar tu trabajo y lo que hay que hacer. En 2017 todo era un desastre al perder con Unicaja la final y luego fue un año posiblemente irrepetible.

¿Respaldo del club?

Siempre lo tuve. Con la confianza plena en el entrenador y lo mismo que si no percibes confianza en ti, lo tienes que dejar.

¿Se puso nervioso Peñarroya?

Tengo contacto permanente con él, diario, Hay que ser absolutamente claro con el entrenador. Si hablo con un jugador, lo tiene que conocer el entrenador porque él es el que gestiona el grupo. Con Peñarroya y con todos los anteriores. Y seguirá siendo así. Es mejor que la información sea clara y transparente.

La figura de Peñarroya

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Joan es uno de los mejores entrenadores del baloncesto españoil y tenemos mucha suerte de que esté con nostros. Sólo tienes que ver sus resultados. Lo que creía quer era como entrenador, todavía es mejor.

Chechu Mulero, en la FontetaFoto: Diario Álava



El futuro del entreandor

El club tomará la mejor decision en el momento que corresponda. Siempre hemos trasladado que estábamos encantados con Joan y lo seguimos estando. Nuestro director general lo deó muy claro. No hay ningun camino obligatorio. Haremos lo que mejor corresponda.

¿Se le podría renovar antes de acabar la temporada?

Haremos lo que consideremos más oportuno y lo más conveniente para Valencia Basket, partiiendo de que no hay duda, estamos muy contentos con Joan.

¿Fichajes?

No hay ningún jugador fichado parta la proxima temporada.

Nuevo director general

Va muy bien. Llevábamos tiempo trabajando con Enric. Es un hombre de baloncesto. La relación es muy fluida.

La Copa

Llegamos bien, en el mejor momento de la temporada, pero la Copa es muy injusta. En 2016 cuando las victorias consecutivas, Gran Canaria nos elimina a las primeras de cambio y al año sieguiente en la final contra el Madrid hicimos méritos para ganar. Murcia es un muy buen equipo, va a ser un partido muy difícil. Es en lo único que tenemos que pensar.