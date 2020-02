Celades bajo mínimos ante el Atlético

A Celades se le acumulan los problemas. Fuera de la Copa, llega el momento crucial de la temporada con el regreso de la Champions y en la Liga, cuando los equipos definen sus objetivos de cara al final de temporada. Por ello, la próxima semana se antoja decisiva, que no definitiva, para las aspiraciones de un Valencia que viene de disputar en Getafe, y en palabras del técnico, “el peor partido de la temporada”. O dicho más en crudo, en declaraciones de Gabriel Paulista, “un partido de mierda”. Suena duro, pero lo mejor es no poner paños calientes a las evidencias y la mejor forma de subsanar el error, es reconocerlo.

Afortunadamente, el fútbol te permite una revalida en apenas cinco días y este viernes se señala en rojo en el calendario valencianista. Mejor rival, casi imposible. El Atlético de Simeone, enemigo directo por la cuarta plaza y, seguramente, en el peor momento de fútbol y resultados de la longeva trayectoria del técnico colchonero.

Coquelin, con molestias musculares, es crucial para Celades

Pero volvamos a la enfermería que es donde a Celades le crecen los enanos. El mes de noviembre fue un calvario para el vestuario valencianista. Llegó a tener once inquilinos y el cuerpo médico no daba abasto con el trabajo que acumula para recuperar jugadores. Pues bien, en las dos últimas semanas, la situación va camino de repetirse. Quizás no tan numerosa, pero sí en importancia ya que los lesionados son titulares indiscutibles para el técnico catalán y su participación condiciona mucho el fútbol de los che. A la lesión de larga duración de Ezequiel Garay, se han unido las lesiones de Rodrigo, Gayá y Coquelin.

El delantero forzó por su recuperación tras la lesión de esguince de rodilla. Reapareció ante el Barça, pero su concurso evidencia que no está al 100% de su condición física y por eso, tras el choque en el Coliseum ha decidido parar y trabajar la recuperación pensando más en la Atalanta que en el Atlético de Madrid.

|Entrenamiento VCF��|



❌Ausencia Rodrigo, Coquelin y Gayá y Piccini‼️



��Garay y Vallejo.



����‍♂️Florenzi, que está sancionado, trabaja recuperación



��Guillem Molina, Adriá Guerrero, Pablo Gozalbez, Cristian Rivero y Esquerdo del filial pic.twitter.com/3PPlKNOBwS — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) February 12, 2020

Lo de Coquelin es una problema muscular en los isquiotibiales. Una zona donde el centrocampista francés ya sufrió lesión y que ahora hace ser prudente de cara al exigente calendario que se presenta en el horizonte.

De los tres lesionados, el que más posibilidades tiene de jugar ante los de Simeone es José Luis Gayá. El de Pedreguer sufrió un fuerte golpe en el tobillo, tras la dura entrada con el jugador del Getafe, Kennedy, y el domingo tuvo que pasar por el hospital para descartar una rotura. Descartado lo peor, lo cierto es que la zona estaba muy inflamada y a falta de un día para que Celades de la convocatoria, el valenciano sigue sin trabajar con el grupo.

En la parte positiva, recupera a Gameiro y Cheryshev, mientras que, Guedes, de vuelta al grupo en las dos últimas convocatorias, va recuperando sensaciones y su participación puede aumentar en minutos, incluso con la posibilidad de acceder a la titularidad si Celades lo requiere.