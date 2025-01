Caufriez, Guillamón y Vázquez no cuentan

El Valencia CF ha realizado dos incorporaciones en este mercado de invierno. Umar Sadiq para el ataque y Max Aarons para cubrir la baja en el lateral diestro de Thierry Rendall. Ambos cedidos hasta final de temporada. Pero la cosa no queda ahí. Al término de la primera vuelta, el equipo es colista a cuatro puntos de la salvación y necesita reforzar la plantilla para evitar el descenso. Llegados a este punto, hay un problema: no quedan fichas libres. “Para hacerlo, hay tema licencias, hay tema salidas... y es una situación en la que el club, está trabajando. Con respecto a mí: creo en la honestidad. Me gusta que el jugador perciba su rol en la plantilla y me gusta siempre trasladar ese mensaje al jugador”, aseguró Corberán el pasado viernes.

Según ha podido saber la Cadena COPE, ya hay tres futbolistas señalados por el técnico y puestos en la rampa de salida por parte del club. Maximiliano Caufriez, Hugo Guillamón y Jesús Vázquez no entran en los planes del entrenador y ya saben que lo mejor sería buscar equipo en este mercado de invierno. Es cierto que cada caso es un mundo y tan solo el central belga cuenta con más números para abandonar la entidad de Mestalla.

VCF Caufriez solo jugó en Getafe

Caufriez llegó hace cinco meses para cubrir la baja por lesión de Mouctar Diakhaby y permitir así la marcha de Cenk Özcakar al Real Valladolid. El objetivo era, por un lado, mantener a nivel numérico dos jugadores por puesto y, por el otro, buscar minutos para Cenk en Pucela que sirvieran para ponerlo en el escaparate el próximo mes de junio. Misma situación que ahora se busca con la vuelta de Diakhaby. El central francés está acortando los plazos de su recuperación: de pensar en su regreso para la 25-26... a que pueda estar listo para el próximo mes. En caso de darse así, al Valencia CF le interesaría que Diakhaby cogiera minutos de aquí a junio, confirmase que está apto para la competición y ponerlo en venta de cara al próximo verano. Y en esta ecuación, sobra Caufriez, cedido por el Clermont francés y que ha disputado 90 minutos en todo lo que llevamos de temporada (el 27 de octubre contra el Getafe CF).

Otro de los nombres marcados en rojo por su bajo rendimiento es Hugo Guillamón. La temporada pasada, fue protagonista en el tramo donde más puntos consecutivos acumuló el equipo, pero esta campaña su nivel ha sido paupérrimo. De hecho, aquel tramo de la 24-25 con Baraja, hizo que el cuerpo técnico tuviera esperanzas a su llegada de poder recuperar al jugador. Sin embargo, Guillamón no ha superado la prueba. No tiene ritmo competitivo, acumula errores en cada actuación y ya no cabe en la rotación. Guillamón termina contrato en junio de 2026 y tiene una ficha elevada. En verano entrará en su último año y el Valencia CF no puede asumir su salario pensando en una renovación. Todos los caminos llevarían a aprovechar esta ventana en busca de otro lugar lejos de Mestalla, pero Guillamón, en estos momentos, no se plantea salir. Además, acaba de ser padre y no tiene prisa por mirar otras opciones.

VCF Guillamón no cuenta para Corberán

Y por último está el caso de Jesús Vázquez. Su trayectoria ha estado marcada por la irregularidad. Nadie duda de sus condiciones, pero por unas cosas u otras, su rendimiento no ha estado a la altura de la categoría. Con Gayà lesionado de larga duración, no ha aprovechado la oportunidad para reivindicarse. A lo largo de su carrera en Valencia ha tenido la ocasión de salir en forma de cesión para foguearse y volver más hecho, pero al final nunca se ha dado. Con la vuelta de Gayà y la opción de Yarek (por delante de él para Corberán cuando el capitán no esté), su salida se vería con buenos ojos por parte de todos.

Hay dos casos más a destacar. El primero, Germán Valera. El futbolista murciano llegó el pasado verano como una oportunidad de mercado. Salía libre del Atlético de Madrid y a pesar, de no haber rendido en sus anteriores clubes, a sus 22 años se buscaba revalorizar a un jugador, que había destacado a nivel nacional en cadetes y juveniles. Aprovechando que estaba en edad sub-23, se le hizo ficha del filial para no ocupar una licencia en el primer equipo. Pero no ha cuajado. Valera ha tenido una participación residual con Baraja y Corberán tampoco cuenta con él. Pero, a diferencia de los casos mencionados con anterioridad, no hay prisa con él. Al no ocupar ficha en la primera plantilla, su situación es diferente. Por si fuera poco, el Valencia CF tiene la sartén por el mango a nivel contractual, una situación que traslada la urgencia al propio jugador. Tiene ofertas del extranjero y las está estudiando.

VCF Vázquez no ha aprovechado la baja de Gayà

Y el último nombre es Fran Pérez. También con alguna oferta en este mercado de invierno, pero todo puesto en stand by hasta que Corberán lo vea. Viene de estar lesionado y no ha podido ponerse todavía a las órdenes del técnico de Cheste. Corberán (como ha hecho con el resto) lo quiere ver antes de juzgarlo.

La pelota está en el tejado de los futbolistas. Ya conocen de primera mano cuál será su rol en el equipo de aquí a final de temporada. El Valencia CF, a la espera de la decisión, busca en el mercado un central experimentado y un futbolista de banda. En función de las salidas, podrá mover ficha o no.