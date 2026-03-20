Castro: “No ganas nada si estás con más presión”

“El trabajo de la semana ha sido normal, es un partido de 90 minutos normal. No ganas nada si estás con más presión. Como todos los partidos tenemos que jugarlo, sabemos lo que tenemos que hacer para ganar”, ha dicho Luís Castro en la rueda de prensa celebrada tras el entrenamiento del equipo en el Ciutat de València.

“El Oviedo es un equipo que puede ganar a cualquiera, como todos los equipos de LaLiga. Puede hacer daño tanto como por dentro como por fuera y en los últimos partidos han estado muy fuertes a balón parado. Tenemos que estar concentrados al máximo. Como todos los equipos tienen puntos débiles y vamos a intentar hacerles daño”, añadió el entrenador del Levante.

Castro lamentó los últimos empates cedidos, ante el Girona y el Rayo Vallecano, y admitió que deben mejorar lo realizado en Vallecas desde que se quedaron con un jugador más por la expulsión de un adversario.

“Teníamos que haber hecho mucho más. No puedes ser mejor once contra once y después quedarte once contra diez y no hacer lo mismo. No puede pasar una vez más, soy el responsable número uno. Estamos trabajando para tener mejores decisiones, que estén más tranquilos”, afirmó el técnico luso.

“En el partido de Rayo estuvieron muy bien al principio, pienso que van a estar igual. No es la primera vez que nos pasan cosas que no son lo que queremos, pero en el partido siguiente el equipo responde muy bien, con calidad e intensidad. Después es fútbol, a veces el mejor no gana el partido. Pero que estamos al cien por ciento para pelear, eso es cierto”, subrayó.

POLÉMICA ARBITRAL

Preguntado por el polémico gol del Rayo Vallecano el pasado lunes, con una posible mano de Ciss al controlar el balón en el tiempo de prolongación, el entrenador del Levante no quiso valorar la actuación arbitral aunque confesó que acabó “enfadado”.

“Tengo que mirar adelante, las cosas que controlo son las que puedo cambiar. No voy a hablar del nivel de los árbitros en España. Si no contesto a las preguntas no es porque tenga miedo de lo que puedan hacer con suspensiones o algo así, es porque no va a cambiar nada. No soy yo el que tiene que cambiar eso. Yo cambio mi forma de trabajar para mejorar. Como yo, los árbitros pueden mejorar”, indicó.

“Está claro que después del último partido mi cabeza se queda con algunas cosas. Te quedas enfadado cuando pasan algunas cosas que no comprendes pero tienes que continuar trabajando. Si vosotros (a los periodistas) hacéis muchas preguntas sobre los árbitros es porque algo está pasando. En casi todas las ruedas de prensa tengo preguntas de arbitraje, pero diga lo que diga no va a cambiar nada”, precisó el entrenador portugués.

El entrenador del Levante, además, no quiso pronunciarse sobre la ausencia del delantero Carlos Espí, autor de los últimos cuatro goles del Levante, en la convocatoria de la selección española sub 21.

“Es una decisión de la selección, no es mía. Es bueno para nosotros porque se quedará para trabajar. Si no lo han convocado es porque tienen soluciones que piensan que son mejores y eso no es mi trabajo”, comentó.

Sobre el estado de forma de Espí, Castro declaró: “Estoy contento con que hagan goles. Me da igual si es un portero, un central o Espí. La verdad es que está en un buen momento, hoy en el entrenamiento casi todas las que tocaba ha hecho gol. Estoy contento por él porque trabaja mucho y muy bien y ha crecido mucho y tiene mucho futuro. Pero si ganamos y no marca voy a estar más contento que el último partido que ha marcado”.

Castro, además, confirmó el regreso a la convocatoria del capitán del equipo, Pablo Martínez, que se incorporó esta semana al trabajo con el resto de compañeros tras superar una lesión de grado II en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda el pasado 15 de febrero.