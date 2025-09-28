Casademont Zaragoza destrona a un desdibujado Valencia Basket y suma su primera Supercopa de España (68-79)

Valencia Basket sabía que Casademont Zaragoza no sería un rival sencillo. Venía en un estado emocional pletórico y así saltó a la pista. Sin miedos, sin pensar en las cuatro finales perdidas ante las valencianas en los últimos años. Esa puesta en escena les hizo llevar la iniciativa casi siempre y llevar el partido a un marcador alto. 20-26 se cerró el primer cuarto. Demasiados puntos concedidos. Helena Pueyo y Mariona Ortiz gobernaban el juego. El resto se limitaba a ser agresivas y a jugar al son de sus jefas.

Las taronja, algo desquiciadas, iban a tirones, incómodas, sin encontrar su ritmo a través del rebote y las transiciones. Tampoco se generaban muchas situaciones para Raquel Carrera ni Kayla Alexander en pintura y la defensa flotaba cada vez más, con la consiguiente psicosis. Descanso, cerca, pero por detrás (38-43).

La vuelta de vestuarios fue peor, más enredado el conjunto taronja, perdiendo confianza por minutos. La ventaja zaragozana empezó a hacerse peligrosa. Empezaron las valencianas el último cuarto doce abajo, 50-62. Con las mañas dando mucho espacio a las exteriores para forzarlas a tirar. Pueyo seguía con la flechita para arriba, confiada y suelta. La base balear tiene ese talento especial para llevar los partidos y decidirlos. Las pérdidas y el bajo acierto generaban más nerviosismo y Casademont Zaragoza iba viendo como el tiempo transcurría a su favor. 61-72 a cuatro minutos.

Abdelkader y Atkinson, las temporeras, asumieron los tiros en el tramo final y salió cruz. Fue una imagen algo desesperada e impotente. El dominio en el rebote de las del Ebro fue la puntilla a la superioridad. Cuando fallaban, recuperaban enseguida una segunda opción, con la consiguiente frustración de las valencianas. La final expiró y el título fue para las mejores, Casademont Zaragoza.