A casa a las primeras de cambio

Ha sido uno de los partidos de baloncesto más raros que se recuerdan. No ha sido normal casi ninguna de las cosas que han pasado sobre el parqué del Palacio de los Deportes de Granada.

No es lógico que uno de los cabezas de serie y gran candidato a las mayores cotas tenga que hacer las maletas el primer día. No es común que ese equipo pierda por 19 puntos al acabar el segundo cuarto (33-52) ofreciendo una pobre imagen en las dos zonas. No es nada habitual que la remontada se produzca en, nada menos, que cuatro minutos, los primeros del tercer cuarto en los que, con un increíble parcial 20-0 ese equipo favorito remonte (53-52) y ponga las cosas en su sitio.

Hermansson y Prepelic esperan la bolaFoto: ACB Media



Y no, no es nada rutinario que ese conjunto dilapide hasta cinco puntos de ventaja (74-69) en el tramo final y que dos de sus más experimentados lanzadores (Van Rossom y Prepelic) fallen hasta tres triples para volver a dar opciones de triunfo.

Todo eso ha pasado en un solo partido de baloncesto que ha acabado con la prematura eliminación de Valencia Basket y con la clasificación de UCAM Murcia para las semifinales del torneo. Palo duro, durísimo el que se han llevado los 'taronja' que lo han tenido en su mano e incomprensiblemente lo han dejado escapar.

Rivero ha sido el mejor 'taronja'Foto: ACB Media



Ficha técnica EFE:



83 - Valencia Basket (14+19+31+19): Hermannson (10), Prepelic (19), Pradilla (2), Puerto (-) y Dubljevic (8) -cinco inicial-, Van Rossom (-), Rivero (20), Labeyrie (-), Dimitrijevic (13) Claver (2), López-Arostegui (7) y Tobey (2)

86 - UCAM Murcia (28+24+9+25): McFadden (20), Taylor (16), Rojas (2), Webb (13) y Lima (9) -cinco titular-, Bellas (7), Radovic (10), Davis (4), Cate (2) y Czerapowicz (3).

Árbitros: Juan Carlos García González, Benjamín Jiménez y Carlos Cortés. Eliminaron por faltas a Jaime Pradilla.

Incidencias: Tercer partido de cuartos de final de la Copa del Rey de Granada disputado en el Palacio Municipal de Deportes de la ciudad andaluza ante 6.159 espectadores.