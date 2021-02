Cárdenas va ganando la apuesta

Tras presentarse al mundo en la Copa del Rey, con una actuación estelar en el histórico (de momento) partido de cuartos de final ante el Villarreal, Dani Cárdenas dio otra lección en el Wanda Metropolitano ante nada menos que el líder de Primera División. Con su actuación, el meta de 23 años dio la razón al plan diseñado por la dirección deportiva hace ya algunos meses. Manolo Salvador tenía claro que la apuesta de futuro era Cárdenas y que salvo que saliera del equipo Aitor Fernández el próximo verano no iban a buscar otro portero, como desveló Deportes COPE Valencia el pasado mes de enero.

Con contrato hasta 2022 (más dos años adicionales por parte del club) y una cláusula ascendente según el rendimiento deportivo del portero de Terrasa, pero con un tope de 20 millones de euros, el Levante UD tiene atado y bien atado a una de las sensaciones de la máxima categoría del fútbol español.

El meta catalán fue entrevistado el pasado sábado en el tramo final de Tiempo de Juego y se mostró encantado con la victoria: “Ha sido la bomba. Tampoco ha sido un acoso de decir: ‘nos van a marcar, nos van a marcar’. Como el entrenador siempre nos dice: que salgamos a jugar con mucha ilusión. Pasamos el día a día y disfrutamos todos juntos”.

Dani Cárdenas, en el partido del pasado sábado en el Wanda

Cárdenas admitió que supo ya el viernes que iba a jugar ante el Atlético de Madrid, pero que no se lo creyó: “Le pregunté a Aitor si tenía alguna molestia, pero me dijo que no, que yo estaba capacitado para jugar”. Por delante, la doble cita ante el Athletic, primero en la Liga y luego en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey el próximo 4 de marzo, para seguir demostrando con paradas que el Levante UD hace bien en confiar en él.