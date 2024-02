Cañizares: "Con Lim no vamos a tener ni campo nuevo ni Mundial"

Santi Cañizares se ha pasado hoy por los micrófonos de Deportes COPE Valencia a raíz de la Noticia COPE sobre el Nou Mestalla y el Mundial 2030. El Valencia CF ya le ha comunicado a la Generalitat que, hasta que no tenga seguridad jurídica, entre otras con las fichas urbanísticas, no firmará el documento conjunto para FIFA con el cometido de ser sede del Mundial 2030.

¿Qué le parece la noticia?

Entiendo que los grupos políticos, en lugar de tener un cementerio de hormigón quieran tener un estadio acabado. Pero el promotor es una empresa que incumple permanentemente. Hay que cogerlo todo con muchas pinzas. Ya ha faltado en una ocasión a Valencia a través de la ATE. No hay que darle ni un metro. No se lo merece. Ha hecho mucho daño a la ciudad y al Valencia CF. El problema lo tenemos con el promotor, que no es de fiar. Hay que ir con 20 abogados. Si Lim tiene que poner un euro de su bolsillo no lo va a hacer, por eso no se sienta. No tiene la voluntad de acabar el nuevo estadio. No lo ha querido hacer cuando ha podido. Ahora ha perdido los privilegios de la ATE y su empresa vale menos dinero, además de por su gestión. No ha cumplido con su palabra, es una persona desleal.

¿Cree que Valencia acabará siendo sede del Mundial 2030?

No. Confío en que la clase política está muy vigilada por el resto de la ciudadanía. Si no fuera por la cantidad de gente vigilando, el político es capaz de firmar mil cosas. El papel lo aguanta todo. Pero el político que le dé la opción de recuperar privilegios, o lo tiene muy atado o será castigado con votos, que es lo que les interesa a ellos. La vigilancia es muy grande por parte de la opinión pública. Como Lim no va a firmar nada que le vincule, creo que no vamos a tener ni campo nuevo ni Mundial hasta que no se marche Peter Lim.

Ojalá me equivoque. Si tuviera la intención y el dinero de su bolsillo o del VCF preparado, no tendría problema en firmar esto. Si se me ofrece la opción, garantizo que lo quiero. Si no quiere comprometerse es porque no tiene voluntad de acabarlo. Pero sí quiere los privilegios de la ATE, que caducaron porque no le dio la gana hacer el estadio. Tienen un impacto en la contabilidad, y vale más su empresa con los privilegios. Si quiere vender, necesita esos privilegios. No hay que poner facilidades. No los va a utilizar o los va a utilizar para lucrarse él.