Cañizares, sobre el objetivo del Valencia CF para esta temporada: "Más fácil no lo pueden poner"

Santi Cañizares ha sido hoy protagonista en Deportes COPE Valencia para analizar el mercado de fichajes del Valencia CF dos días después de la finalización del mismo. La entidad de Mestalla ha terminado realizando ocho fichajes, dando salida a los descartes de Carlos Corberán y acometiendo las ventas de dos grandes talentos de su cantera como Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski.

"Estamos donde estamos y este mercado es el que es. El Valencia CF estaba acostumbrado a comprar talento con valor. A mí hay jugadores que me gustan: Danjuma, Julen... Lo que pasa es que el valor que le generemos se lo vamos a generar al Athletic. Raba me gusta. Tiene que ser más cauto cuando le quitan porque en su carrera no le ha beneficiado. Ramazani estuvo bien cuando estuvo aquí. Es rápido, también irregular. A ver si encuentra el gusto por la ciudad y por el equipo, aunque también es cedido", afirma el portero.

"No me preocupa el mercado sino quién maneja el mercado. Si es el entrenador tiene de positivo que fichará jugadores que van a jugar. Pero tiene una cosa negativa, no mirará el valor que pueda generarle al club porque buscará rendimiento inmediato. Estoy más preocupado por la gestión que por los nombres", asegura Cañete. Y añade: "Hemos acertado con Corberán"

El meta se muestra descontento con la gestión de la portería: "No me gustó. Ficharon a Dimitrievski para cuando se fuera Mamardashvili y vino con la ilusión. Ahora tenemos un portero desmotivado y otro cedido. Julen es buen portero, pero tenemos que ir pensando en el medio plazo. Necesitamos dos porteros".

Sobre el objetivo, Cañizares es contundente: "Tenemos que tener opciones de entrar en Europa por narices. Si ya entran ocho, cómo el Valencia CF no va a estar peleando al menos por Europa. Con ganas de que algún día cambie la gestión en este club. El VCF no va a sufrir. Tiene mejor entreandor y una plantilla suficientemente amplia. El objetivo de la vergüenza sería entrar en Europa, el objetivo mínimo. Si entran el 7º y el 8º... Más fácil no lo pueden poner. Si el Rayo y el Celta, jugando Europa..."

NOTA DEL MERCADO

"No puedo poner nota porque hay jugadores que no he visto jugar nunca. Raba, Danjuma, Julen... creo que nos pueden ayudar y están ayudando. Hay otros jugadores que se lo tendrán que ganar. Vamos a ver cómo rinden. Si es "a ver si sale bueno"... Veo pocos titulares de los fichajes más allá de los que he citado. Creo hemos acertado con el entrenador, ojalá no se le vaya de las manos el equipo. Ojalá la octava plaza, la séptima... Si es más me quito el sombrero", sentencia Cañizares en Deportes COPE Valencia.