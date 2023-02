Cañizares: "Lim debe sentir que nadie está con él"

Una de las leyendas del Valencia CF y comentarista de COPE Santi Cañizares analiza en Deportes COPE Valencia la actualidad deportiva y social del equipo de Mestalla de la doble cita del sábado: el partido ante el Athletic Club de Bilbao y la manifestación contra la gestión de Lim organizada por Libertad VCF.

¿Entrar antes del minuto 19?

Quiero ganar los dos partidos, que es lo que le interesa al club: el del Athletic y el de fuera del partido. Hay que hacerle ver a Lim que estas acciones le hacen daño a nivel internacionall, el descontento y la necesidad de que ponga el club en venta. En siete partidos el equipo ha conseguido un empate y han estado todos animando, más incluso de lo merecido por la gestión. Siempre ha jugado arropado y el club no tiene salud institucional y deportiva. Es absurdo pensar que por esa protesta al equipo le va a faltar algo. Cuando le gente entre en el minuto 20 con entusiasmo de ver al valencianismo unido le sentará bien al equipo. Respeto todas las opiniones. Ojalá ganemos los dos partidos. El de fuera de la calle no puede ser solo de este sábado. Peter Lim tiene que sentirse incómodo en la ciudad. Hasta ahora ha hecho lo que ha querido. Se ha reído de las instituciones. No muestra empatía, tampoco colaboración con las instituciones, que somos todos. Las instituciones tienen que esperar para colaborar con el Valencia CF cuando se vaya Lim. Hay que hacer un bloqueo institucional.

"El sábado hay ganar los dos partidos, en el campo y en la calle"

¿Cree que acabar el estadio puede ser clave para la venta de Lim?

Absolutamente lo contrario. Creo que debe sentirse solo y que nadie está con él. Habló por hablar porque ninguno lo conocemos. Pero me parece un dislate darle más beneficios que otro valenciano. Ya ha faltado a otros favores que se le han hecho. Ha faltado a su compromiso que era muy favorable para él. No sé porqué tenemos que volver a atenderle siquiera. Que venga Lim si quiere, no atendamos a Layhoon o Anil antes. Es un favor para Meriton, no para el Valencia CF.

¿Contempla un descenso a Segunda para que Lim se marche?

Me consta que Lim ha tenido alguna oferta de compra y no ha atendido a nadie. No tiene voluntad de vender. Hay que provocar la venta erosionando su imagen y debilitando su capacidad negociadora. No sabemos si venderá el club si se baja a Segunda. Mateu Alemany te dice que Lim solo quiere súbditos. Este tipo de personas con esa soberbia, cuanto más lejos mejor. Nunca nos ha explicado sus planes. Sí a través de Layhoon, Salvo, Aurelio Martínez.. Todo mentira. Él no se comprometió a nada. No sabemos si libro de ruta si lo tiene. Estamos perdiendo dignidad y categoría. Una mala gestión se carga a cualquier club por mucha historia que tenga.

Escenario ideal después de Lim

Que cualquier inversor con independencia de su nacioanldiad haga una gestión responsable. Si no es experto, que ponga unos directores en las diferentes gestiones. Como si yo compro una fábrica de colchones. En este club se despidió a Ayala y sus apuestas personales fueron Mustafi y Otamendi que se compraron por 20 y vendieron por 80. ¿Cómo puede estar ese en la calle? Que el futbolista se sienta orgulloso del club y tenga un sentido de pertenencia. Los clubes que han crecido es porque han mejorado la gestión. Real Sociedad, Osasuna...Como hablo de Ayala hablo de Mateu Alemany.

"Mateu Alemany me dijo que Peter Lim solo quiere súbditos"

¿Entraría al club si hubiera un cambio de propiedad?

No. Mi vida no me lo permite y mis ambiciones no son esas.

¿Miedo al descenso?

Sí. No estamos en la jornada 6. Ha habido momentos buenos. Sin motivación, sin hambre y sin haber competido bien a principio de temporada donde estaríamos. No espero nada de Corona, no ha hecho nada. El equipo es un equipo de jugadores cedidos y jóvenes y sin sentido de pertenencia. Confiaba en Voro porque ha hecho las cosas sencillas en el pasado, pero le veo sin capacidad. Está incómodo y sin la motivación. Le veo sin energía y me preocupa mucho. Da la sensación que no quiere estar ahí. Y yo lo quiero mucho. No traslada lo que debe trasladar. Confiaba en él, pero me parece que necesitamos tipo con más energía. He cambiado de opinión.