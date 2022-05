Cañizares: “Es la foto de mi vida”

Hace 20 años de aquella Liga. Qué recuerdo más maravilloso…

“Fue un día maravilloso. El Valencia ha tenido siempre muchas cosas: una masa social tremenda, unas instalaciones, un estadio, grandes jugadores… pero le faltaban títulos. Cuando yo llegué, en 1998, estuve repasando la historia del Valencia para saber a dónde iba. Hacía 20 años que no se ganaba un título. Luego se ganó la Copa del Rey en el 99, pero la Liga iba para 30. Tuvieron que ser 31. Hacer feliz a mucha gente es una de las mejores cosas que tiene la profesión de futbolista. Aquel día disfrutamos todos mucho”.

Que supuso ser el capitán y alzar el título en Mestalla.

“Veníamos de dos finales de Champions. Perderlas fue una lástima, pero no una decepción. Estábamos compitiendo a primerísimo nivel y no había ruina para nada. Estábamos entre los mejores clubes de Europa. Los jugadores decidían quedarse en el Valencia y el club valoraba el esfuerzo que hacían y el rendimiento que tenían. Si se querían marchar se marchaban a mejorar sus contratos. Sí que nos faltó ganar la segunda Champions, que estuvimos cerca de hacerlo. Al año siguiente, ganar la Liga, todos los años había una pequeña transición: jugadores que van y vienen, cambio de entrenador… ¡no estaba en nuestros planes! Esa es la verdad. Pero se consiguió porque la cicatriz de los años anteriores nos hizo competir muy bien. Mucha gente lo hizo muy bien, no vale con que lo hagan unos cuantos, hacen falta muchos. Aquel momento de recibir la copa como capitán es la foto de mi vida, la foto de mi carrera . Qué más te puedo decir. La tengo en casa y si me das a elegir una foto de mi carrera, te elijo esa. Simboliza el éxito basado en el sufrimiento, la constancia y el esfuerzo de un gran colectivo”.

Villar (presidente de la RFEF) entrega la Copa a Cañete





¿Se creyeron a Benítez desde el primer momento?

“Nos creímos que era un buen entrenador muy pronto. Lo que no nos creímos es que por Navidad nos dijo que podíamos ganar la Liga . Eso no nos lo creímos. Al revés, nos reímos de él un poco, sinceramente. Dijimos: ‘este agrandado, de narices. Que vamos a ganar la Liga…’. Luego nos dimos cuenta que llevaba razón. Esa es la realidad, no te puedo contar otra. Él fue el primero que lo vio. El primero que adivinó que Madrid y Barcelona no estaban tan bien físicamente como nosotros, que hacíamos un trabajo muy bueno. En el último tercio de cada partido pasábamos por encima a todos los rivales y, al mismo tiempo, teníamos un orden táctico bueno y teníamos ganas de triunfar. Veníamos de perder la Champions y eso nos motivaba mucho. No nos lo creímos pero él nos convenció”.

¿Tuvo que ejercer de capitán en el tramo final para que no se escapara?

“No hacía falta. Porque estaba todo el equipo muy responsabilizado. No hacía falta, había mucha hambre en ese equipo. Pasamos aquel drama contra el Espanyol en Mestalla. Empezamos perdiendo, expulsaron a Carboni y acabamos remontando. Y ahí, superado ese escollo, todos nos vimos campeones. No íbamos a bajar los brazos, no lo íbamos a dejar escapar. Si habíamos superado aquel día, lo teníamos que conseguir. El Madrid nos lo puso más fácil porque el partido previo a Málaga perdió en casa. Nosotros no pensábamos viajar a Málaga para ser campeones, pensábamos que el Madrid iba a ganar. Y saltamos en Málaga, bastante tranquilos, sabiendo que teníamos una oportunidad más que antes de jugar. Nos lo habían puesto en bandeja y no lo quisimos desaprovechar. Hicimos un partido serio, de esos que yo tengo que parar poco porque el equipo defiende muy bien. Y cuando llegábamos hacíamos gol y aburríamos al rival porque lo sometíamos a un gran esfuerzo porque lo manteníamos alejado de nuestra portería. Fueron sucediendo los acontecimientos y lo bonito y lo maduro fue que el equipo lo fue asimilando. Ni se puso nervioso, ni eufórico: partido a partido.

Cañizares, rodeado de aficionados en el césped de La Rosaleda





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tema primas. Tuvo que hablar como capitán.

“Había que motivar al club. El momento de las primas. Arreglarlas mucho antes de que llegaran los momentos trascendentes. Tuve una charla con Manolo Llorente y le dije: ‘que por vosotros no quede’. Cada partido, estaría bien que el club diera un incentivo y si luego no ganamos la Liga que se descuente de la prima de la Champions . Fue lo que propuse para que los jugadores vieran que el club también estaba muy comprometido para ganar este título. Y la verdad es que fue así, no hacía falta ese esfuerzo económico pero por si acaso. Nos comprometimos a devolver el dinero en caso de no ganarla”.

Foto de familia de la plantilla del Valencia CF con el título de Liga





No es valenciano pero se siente como tal. Qué supuso la celebración.

“Igual que para todos: una emoción brutal. Nos tocó ganar en Málaga, celebramos en Málaga, viajamos al día siguiente. Nos habían avisado que la ciudad estaba alborotada, como era lógico. Son muchos años esperando para ganar un título de Liga. Y lo disfrutamos mucho. Una de las cosas grandes del fútbol es que tiene la capacidad de hacer muy feliz a mucha gente . Yo recuerdo que entramos por la calle Colón y aquello estaba lleno de oficinas de abogados, médicos… gente que no para su trabajo. Y todo el mundo paró su trabajo, abrió las ventanas. Si alguien tenía que firmar una escritura se paró la escritura y se puso todo el mundo a saludar al campeón, a rendir honor. Y ese reconocimiento popular al futbolista le llega dentro y no lo olvida nunca. Eso es muy grande”.

El autocar del Valencia CF, a su llegada a la plaza del ayuntamiento