Cañizares: "Cuanto más dejen trabajar a Baraja será mucho mejor"

Hoy se cumplen 25 años del debut de Santi Cañizares con la camiseta del Valencia CF. Fue en Mestalla, en la ida de los cuartos de la Intertoto frente a Sinik Yaroslaw, enn un partido que los de Mestalla ganaron 4-1. Hoy Cañete ha sido protagonista en Deportes COPE Valencia para analizar el aniversario y la actualidad del club.

¿Qué recuerda de aquel debut?

Qué añoranza y qué nostalgia. Volver a esa edad sería maravilloso. El Madrid me ofrecía renovar y no lo tenía claro porque no sabia si sería titular. Me llegó la oferta del VCF y decidí irme. Era una apuesta importante porque no era fácil irse del Madrid. Apenas tuve una semana de vacaciones para jugar a los cuatro o cinco días de estar entrenando. El partido de vuelta fue una odisea por la tormenta. Luego jugamos competiciones más importantes que la Interoto, pero siempre es importante entrar con el pie derecho a un equipo. El que entra bien tiene mucho ganado. Fue un partido cómodo y ganamos bien. Conseguimos el primer objetivo que nos habíamos marcado de ganar la Intertoto. Fue mi primer paso de los diez años que estuve.

Hoy se cumplen 25 años del debut de @santicanizares con el VCF. Fue en Mestalla, en el partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Intertoto contra el Shinnik Yaroslawl ruso (4-1). 10 años después se retiraría siendo uno de los mejores porteros de la historia. pic.twitter.com/AxPxHgtCvq — ???????????????? (@ciberchenet) July 18, 2023



Tiene un extenso palmarés en el VCF. Queda lejos...

Los clubes tienen ciclos. Aquel fue muy bueno. El palmarés lo conseguí gracias a un equipo que trabajaba muy bien. Yo no era joven, pero tampoco experto. Los veteranos eran un auténtico ejemplo a entrenar, eso es fundamental es un equipo. Eso hace que la gente que viene de la cantera se enchufe, que entonces también había gente con expectativas como Farinós, Juanfran, Angulo… El de 20 no puede ser el más vago cuando el de 30 y algo tira del carro. Los líderes como Carboni, Milla, Angloma, Mendieta, Camarasa… Trabajaban muy bien en los entrenes. No sabía cuál era nuestro techo. Había equipos con jugadores de más valor de mercado. En el club también te tienes que sentir confortable como jugador, echas raíces y te comprometes más. Con un club organizado, con una gestión satisfactoria. Te centras en jugar al fútbol y quieres quedarte más porque es un club en crecimiento.

¿Cuándo vieron el principio del fin de aquellos años gloriosos?

Cuando llega Soler todos esperamos las decisiones que tome. En función de las decisiones de los que mandan te empiezas a dar cuenta de lo que te espera. Empezó a despedir a mucha gente, sobre todo los que no daban abrazos al presidente o besos a su mujer. Se fueron grandes profesionales, no sólo de la plantilla. Durante años el club hacía cursos a los fiosioterapeutas con lecciones renovadas para que el equipo estuviera en forma. El VCF se preocupaba para que se hicieran cursos de osteopatía o acupuntura. El club pagaba esos cursos. Soler cuando llega empieza a no contar con el equipo de fisioterapia. Eso traslada al resto de departamentos. Empiezan a desaparecer personas con gran talento. Ya te das cuenta que la gente más afín menos preparada es la que asciende de cargo. Asi podemos contar hasta 60 despidos. Pasamos de ir a hoteles de 4 estrellas a hoteles de 5 de absoluto lujo. No necesitamos eso. Preferimos mejores instalaciones y profesionales a que hagamos viajes como el Madrid, el City o el PSG. Eso te enseña que el club no está dirigido con criterio. Eran dirigentes que disfrutaban del juguete del VCF. Se notaba a medio plazo, no en las primeras decisiones. Nos metemos en una deuda que es lo que inicia la necesidad de vender, o la posibilidad de hacerlo. La deuda aumenta en un 80% y se hace insostenible. Ya sabíamos que iba a ser complicado tocar metal. El deterioro futbolístico y de valor fue evidente por la gestión, aunque aun así se gañó la Copa de 2008.

¿Qué le parece la renovación de Baraja como entrenador?

No creo que el entrenador sea el problema en este VCF. Sabemos los puntos fuertes y los que queremos que mejore de Baraja. El compromiso con el club no hay ninguna duda. Nos hubiera gustado mas CV para tener mas confianza, pero si no a ver si las hace aquí. Levamos muchos años de malas decisiones, salvo el paréntesis de Mateu Alemany. El club cambió completamente, creo que con Lim aconsejado por Tebas. Se refrendó consiguiendo objetivos. Ahora se manejan decisiones difíciles con compra-venta, entrenadores, junta de accionistas… Estamos muy lastrados. No puede ser optimista con un club lastrado por la gestión. No hay historia que soporte un equipo mal gestionado. Mi esperanza tiene que ver con que Lim confíe en profesionales que tengan la suerte de hacer las cosas bien o lo venda a alguien que haga eso. A partir de ahí empezaré a pensar que si a Baraja se le dan herramientas y el aficionado solo piensa en fútbol volveremos a ser el equipo que corresponde. El talento sigue llegando a través de la cantera y el mercado si lo consigues. Pepelu es una buena contratación, pero si no tienes unas herramientas y trasladas unos objetivos marcados por la dinámica el futbolista vive un poco despistado y no acaba de encontrar su mejor rendimiento. No soy optimista mientras esté Lim y no derive la gestión en gente profesional. Cuanto mas le dejen trabajar a Baraja será mucho mejor que si no le dejan decidir a él

¿Qué debería hacer el Valencia CF con Cavani?

Si tiene salario elevado y no entra en los planes de Baraja lo mejor es salir, pero no siempre se puede elegir. Es necesario que el jugador acepte. Si se va por decisión del entrenador porque es el primer ejecutivo del club, lo respetaría. Lo mejor es que se marchara. Desahogaría las cuentas. Igual él no tiene la necesidad de marcharse. El fútbol igual no es su prioridad ya en la vida. A lo mejor más allá de lo deportivo decide quedarse y no marcarse. Si sucede, creo que es un tipo con una mentalidad que no le permite arrastrarse en el terreno de juego. Si encuentra un poco de comprensión de Baraja y que al menos le tenga en cuent, su personalidad no le dejará arrastrarse por el campo.