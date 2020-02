Campaña: "Ojalá acabar en Europa, pero es adelantarnos mucho"

Victoria ante el Real Madrid

Salió todo redondo en todas las facetas de juego, tanto en defensa como en ataque. Ellos no tuvieron su día de cara a puerta. Ojalá todos los partidos fueran como contra el Real Madrid o Barça. Todas las personas tenemos días mejores o peores.



Futuro del equipo y personal

Lo primero es la permanencia y ojalá este año el equipo termine en Europa, pero es adelantarnos mucho. Sería precipitarnos y un error pensar en eso antes que en la salvación. Ahora mismo la prioridad es seguir compitiendo por el Levante, dejarlo lo más alto posible y en verano ya se verá. Me quedan tres años más de contrato.

Audio



Su relación con los 'haters'

Aprovechan la mínima para darte caña. Hay cosas que me hacen gracia y les doy un 'me gusta'. Yo los leo porque me hace gracia porque cuando las cosas van mal aprovechan y cuando van bien se suben al barco. No creo que cuando ellos cometan un error en su vida les vengan a insultar.



El cambio radical de Vukcevic

Siempre dije que es un gran jugador. No tuvo una buena pretemporada y le costó. El año pasado terminó bien y volvió bien este verano y siempre he dicho que es un grandísimo jugador.



Su objetivo hasta el final de temporada

Es verdad que me gustaría hacer unos cuantos goles más y que ayuden al equipo. Me parece bien que me exijan.