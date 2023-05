Calleja: “No vendo humo. El ascenso no está perdido ni mucho menos”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este viernes que su equipo está convencido de que todavía puede lograr el ascenso en estas dos últimas jornadas de Liga, aunque no depende de sí mismo, y recalcó que deben estar preparados para la promoción si no consiguen subir de forma directa.



“Vamos a apurar todas las opciones, no es imposible y se puede dar, todavía no se ha agotado. El objetivo no está perdido ni mucho menos. Lo vamos a conseguir y el equipo está mentalizado de que así va a ser”, dijo a los medios en la rueda de prensa previa al partido del sábado ante el Villarreal B en La Cerámica.



“No vendo humo, os digo lo que pienso y lo que veo y los jugadores están muy bien. Son conscientes de que nos hemos llevado muchos palos y el equipo lo ha notado, pero seguimos vivos”, añadió.





El entrenador madrileño se refirió también a la charla que mantuvo la plantilla con el presidente Quico Catalán y Felipe Miñambres y admitió que fue “la mejor charla” que ha tenido en su carrera profesional. “Estamos juntos, unidos y convencidos de que lo vamos a conseguir”, comentó.



“Si no conseguimos el ascenso directo, tenemos que estar al cien por ciento para el playoff. Parece que se le ha quitado valor, pero si alguien tiene que tener miedo en el playoff desde fuera es al Levante”, recalcó.

Calleja, que adelantó que podría contar con Soldado y Wesley para el choque ante el filial del Villarreal, se mordió la lengua al analizar las causas de los malos resultados del equipo en el tramo final pero deslizó que las numerosas bajas por lesión han sido clave.



“No quiero hablar de ellas pero hubo cosas que han ido mermando la confianza del equipo. Tú quítale a cinco o seis jugadores a todas las plantillas de los más importantes a ver qué pasa… Y nosotros seguimos en la pelea”, remató.