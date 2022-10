Calleja: “Quiero ver en Ibiza un Levante que imponga su juego”

El entrenador del Levante UD, Javier Calleja, explicó este viernes que espera que en el partido de este sábado en Ibiza su equipo sea capaz de imponer su juego y destacó la facilidad que se ha encontrado en esta primera semana de trabajo con sus futbolistas porque hablan el “mismo idioma futbolístico”. “Siempre que hablo de los rivales me veréis decir que no será fácil sea quien sea y será difícil y complicado pero lo principal es nosotros mismos. Yo quiero ver a un Levante que vaya donde vaya imponga el juego e imponga la idea que tenemos, que dependa poco del rival”, indicó el entrenador madrileño en la rueda de prensa previa al partido.

El entrenador del Levante UD explicó que ve al equipo “muy bien” después de haber logrado dos victorias con el director deportivo, Felipe Miñambres, como entrenador interino y destacó la buena sintonía que ha encontrado con su nueva plantilla.



“Después de dos victorias seguidas la cabeza se limpia un poco y te quitas el peso ese de llevar tiempo sin ganar, ahora se han conseguido seis puntos y Felipe ha hecho un gran trabajo, ha dejado al equipo limpio de cabeza. Una de las cosas que analicé era la plantilla que había y creo que va a ser fácil porque se adapta a lo que yo quiero. No va a haber que intentar cambiar demasiado, creo que hablamos el mismo idioma futbolístico. Son jugadores que me dan muchas variantes, que asimilan las ideas y los conceptos y no estoy encontrando ningún problema”, añadió.

Calleja, que dijo que tiene “todas las ganas y motivación del mundo”, descartó que se haya planteado ahora mismo poder hacer algún fichaje en el mercado de invierno y adelantó que en el once titular ante el Ibiza “habrá cambios”.

El entrenador madrileño, además, adelantó que espera contar a partir de la próxima semana con Campaña y Mustafi y elogió la implicación del centrocampista sevillano. “No me he encontrado con un Campaña fuera del equipo y de estado anímico bajo. Me he encontrado un Campaña motivadísimo, con ansia de jugar. Le hemos tenido que frenar un poco”, desveló.

El equipo se ha entrenado por última vez en Buñol antes de viajar a Ibiza

