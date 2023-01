Calleja: "Para Levante UD y Granada CF sería un palo muy duro no subir"

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este viernes que el partido ante el Granada CF es "de más de tres puntos", pese a que pueda ser "un tópico", porque destacó que para ambos sería "un palo muy duro" no lograr el ascenso a Primera División. "Todos somos conscientes de la importancia del partido. Es un rival directo con las mismas aspiraciones que nosotros. No subir sería un palo muy duro para cualquiera de nosotros. Venimos de Primera y queremos volver lo antes posible", dijo en la rueda de prensa previa al choque.



"Es un partido que quizá nos juguemos más de tres puntos aunque sea un tópico, pero es verdad", enfatizó Calleja, que insistió en que subir a Primera es "prioritario". El entrenador madrileño, que remarcó que no piensa en el duelo de Copa de la semana próxima ante el Atlético de Madrid "ni de reojo", destacó las virtudes del Granada y de su técnico, Paco López, con quien coincidió en las categorías inferiores del Villarreal.

"A nivel humano y profesional Paco es una persona de la que se puede aprender"





"El Granada ha ido de menos a más, cada vez se ve su mejor versión. Paco le ha dado otro aire al equipo y me imagino que vienen motivadísimos porque para ellos también es un partido clave. Tengo muy buena relación con Paco. Le tengo mucho aprecio. Aquí en el Levante pasó por una etapa muy positiva y hay que valorarlo. A nivel humano y profesional es una persona de la que se puede aprender y siempre me ha ayudado en mi vida", aseguró.

Además, el entrenador del Levante UD confirmó que espera contar con el centrocampista José Campaña desde el inicio del partido y desveló que no repetirá la defensa con cinco jugadores que usó ante el Sporting en el último partido de Liga. Calleja también reiteró su intención de no pedir fichaje alguno en este mercado de invierno y que sólo se plantea algún movimiento en el caso de que un futbolista de su equipo pida salir.

El Levante UD regresa al Ciutat tras el buen partido en Copa

