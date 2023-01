Calleja y el Getafe CF en Copa: "La prioridad es ascender"

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, explicó este lunes que afronta los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Getafe consciente de que su prioridad es ascender a Primera y subrayó la dificultad que tendrán para marcarle a su rival del martes en el Ciutat de València.



"Creo que el Getafe tiene una gran plantilla, con muchas posiciones en las que se duplican los jugadores titulares, con experiencia y talento. Los equipos de Quique suelen ser rocosos, que les cuesta hacerle ocasiones. Este año se han reforzado muy bien y tienen desequilibrio y gol", dijo Calleja en la rueda de prensa previa al partido.



El entrenador del Levante remarcó que su objetivo es el ascenso pero que no por eso van a desperdiciar la ocasión de llegar "lo más lejos posible" en la Copa del Rey.



"Nuestra prioridad es la Liga y ascender y sigue siéndolo. Vamos a salir a hacer un gran encuentro, pero tenemos que estar pendientes también del Sporting", comentó en referencia al partido del próximo viernes en Gijón. "Tenemos que demostrar que somos de Primera cumpliendo el objetivo. Ahora mismo la realidad es que el Getafe está en Primera y nosotros en Segunda. Lo demás sería engañarnos. Decir que somos equipo de Primera lo haremos cuando consigamos el ascenso", añadió.





Sin movimientos en enero

"Yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos. No necesitamos nada en estos momentos. Estamos muy bien cubiertos en todas las posiciones, con dos jugadores e incluso en alguna posición por tres. Estoy feliz con lo que tengo y creo que tenemos todo para conseguir el ascenso", dijo Calleja a los medios de comunicación. Añadió que no necesita hacer ningún fichaje en el mercado de invierno porque en su opinión tienen suficiente para subir a Primera División.



"Yo he hablado con Felipe (el director deportivo) y los dos lo tenemos muy claro, queremos que se queden todos. La obligación de todo club es estar pendiente del mercado, por si hay alguna posibilidad muy jugosa y se puede acceder a ella", añadió.

Wesley puede tener su oportunidad en la Copa









