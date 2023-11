Calleja: “Estamos en una situación privilegiada”

Vuelta al Ciutat tras la derrota en Andorra

Es un partido muy importante porque queremos sumar de tres en tres y tenemos que hacer un buen encuentro para conseguir una victoria. Venimos de dos partidos fuera de casa en Liga y queremos volver a ganar en Liga. Viene un equipo peligroso. De centro del campo para delante tienen jugadores bastante buenos en uno contra uno y verticales.

El ‘milagro’ del CD Mirandés

Puede sorprender al principio lo del Mirandés, pero cuando se repite todos los años es que detrás hay grandes profesionales detrás. Se van renovando plantillas y consiguen competir muy bien. Queda mucho por delante pero hay que darle mérito y reconocer que se están haciendo las cosas muy bien para mantener la categoría, que es su objetivo.

El viento y el juego

Influye en el juego y en el día. Es muy difícil entrenar bien con el viento. No sé qué día hará pero seguro que influye en el juego si hace el viento de estos días.

Sergio Lozano y Capa

Es difícil que contemos con él, va a ser complicado que juegue Lozano. Tenemos que valorar qué riesgos se corren y si son necesarios. Bouldini ha entrenado como uno más estos días. Capa sí que llega, Capa jugará con una máscara (para protegerse de una fisura en la órbita del ojo) que se le ha hecho y contamos con él para el partido de mañana.

¿Le preocupa ser primeros?

Le doy valor y mérito a la regularidad y, durante todo este tiempo, hemos sido un equipo muy regular, bastante fiables respecto a los resultados. Me fío mucho más del trabajo, no tenemos que estar mirando la clasificación. Estamos en una situación privilegiada. Es que desde que entramos en la zona de promoción no hemos salido. No hay que compararse, nop tenemos que mirar si ganamos y nos ponemos primeros o salimos del playoff. Y si hacemos las cosas bien, llevando la regularidad que mantenemos, veremos al final si tenemos opciones de luchar por ascender a Primera. No voy a estar constantemente viendo qué pasa si ganamos y nos ponemos primeros si a la jornada siguiente podemos salir.

La vuelta de Alessio

Por lo que veo y lo que escucho de la gente que ha trabajado con él, creo que tiene mucho futuro. Aquí se le tiene mucho cariño. Y sus planteamientos son atrevidos, tiene a nivel táctico mucha riqueza. Me han hablado muy bien tanto a nivel profesional como personal, que su juventud no le pesa para tomar decisiones importantes muchas veces durante los partidos. Ojalá le vaya muy bien, crezca y llegue lo más lejos posible porque cuando hablas con excompañeros suyos te hablan de una persona que lo dio todo y que le tiene mucho cariño al Levante.

