Calleja espera a Musonda y Saracchi

La plantilla del Levante UD volverá este martes por la tarde al trabajo después de dos jornadas de descanso y el técnico Javi Calleja espera poder contar a lo largo de la semana con la incorporación a los entrenamientos del belga Charly Musonda y del uruguayo Marcelo Saracchi. Musonda sufrió una lesión muscular el pasado 13 de octubre y Saracchi tuvo una lesión compleja en los músculos subescapular e infraespinoso del hombro derecho en el partido del pasado 16 de octubre ante el Leganés.



Los dos están, en principio, ya listos y el plan previsto por Calleja es que a partir de este martes empiecen a entrenarse de forma parcial con el resto del equipo, aunque su concurso en el choque del domingo ante Las Palmas está descartado. La idea que maneja el cuerpo técnico del Levante es que la semana próxima ya puedan ejercitarse con normalidad con sus compañeros y que puedan tener la oportunidad de entrar en la convocatoria para visitar al Lugo el 27 de noviembre.

El uruguayo se lesionó en el hombro el 16 de octubre ante el Leganés





Y Soldado, al once inicial

La baja por sanción del delantero marroquí abre la puerta del once a otro atacante y Soldado parece con mucha ventaja respecto al resto de opciones que maneja el entrenador Javi Calleja. Además de los dos goles marcados el pasado sábado en Copa ante el Olot, al que el Levante goleó por 0-4, Soldado también tiene en su haber el gol anotado en Liga en la quinta jornada del campeonato ante el Villarreal B.



El delantero valenciano, sin embargo, sólo ha sido titular en tres partidos esta temporada y aunque todavía no ha entrado en el once desde que llegó Javi Calleja al banquillo, ha contado con más minutos que sus competidores por el puesto. Soldado está un paso por delante de Wesley Moraes, que con casi 800 minutos entre Liga y Copa todavía no se ha estrenado como goleador levantinista, y de Álex Cantero, que pese a sus dos goles en el arranque de la temporada ha perdido protagonismo con el paso de las jornadas.

Soldado marcó en Liga en la quinta jornada del campeonato ante el Villarreal B