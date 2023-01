Calleja: “La Copa está para disfrutarla”

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, aseguró este martes que en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey espera un Atlético de Madrid que llegue a València “con todo” y sin especulaciones porque este torneo es su principal baza para alzar un título.



“Espero un Atlético con una alineación muy potente porque la Copa es uno de los títulos que les queda para poder ganar. Me imagino que pondrá todo para hacer un gran encuentro y pasar la eliminatoria. No espero un Atlético que especule ni nada eso. Va a intentar adelantarse, ir a por el partido pero también sé que maneja los tiempos, no le importa estar replegado porque lo hace muy bien. Tiene jugadores de nivel top internacional”, indicó en la rueda de prensa previa al partido del miércoles.



Sobre las posibilidades de su equipo en la ronda, Calleja indicó que la Copa del Rey “está para disfrutarla” y recalcó que su objetivo es el ascenso a Primera División.



“En la Copa ha sido todo muy bonito y queremos seguir haciéndolo hasta que nos dé, si puede ser hasta la final pues mira la alegría que sería. Nos motiva hacer las cosas bien y no para despistarnos ni mucho menos. Si no pasamos, no va a ser ningún drama”, comentó. Calleja adelantó que mantendrá su política de rotaciones en la Copa, admitió que su equipo será “valiente y ofensivo” como hace en Segunda y defendió a sus delanteros pese a la falta de gol. “Han demostrado durante su carrera que no son cojos”, finalizó.

Franquesa, rival el domingo en Butarque

El Levante UD y el CD Leganés están a punto de cerrar un acuerdo para que el lateral izquierdo levantinista Enric Franquesa juegue cedido en el equipo madrileño hasta final de temporada, tal y como confesó este martes el entrenador Javi Calleja. El técnico del Levante explicó que está “todo muy avanzado” y que el acuerdo final está sólo pendiente “de firmar y algunos flecos”, según admitió Calleja en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey del Levante ante el Atlético.



Calleja, además, adelantó que Franquesa podría jugar este domingo precisamente ante el Levante en Butarque en la vigésimo cuarta jornada del campeonato en la Liga SmartBank. “Todas las partes estamos de acuerdo, creemos que es lo mejor. Se podrá enfrentar a nosotros, es curioso pero somos consecuentes con lo que hacemos. Esas cláusulas del miedo no se deben poner”, indicó.