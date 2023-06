Calleja: "En Albacete están contentos por enfrentarse a nosotros. Gustarme no me gusta""

El entrenador del Levante UD, Javi Calleja, admitió este viernes que no le han gustado los comentarios que han llegado desde Albacete en los que mostraban su alegría por enfrentarse a su equipo en la promoción de ascenso a Primera y aseguró que les ha motivado “más” si cabe.



“Me alegro por ellos de que estén contentos. Gustarme no me gusta. Cualquiera puede mostrar su opinión, creo que están en su derecho de estar contentos y alegrarse y esto nos motiva todavía más”, dijo Calleja en la rueda de prensa previa al choque de ida de este sábado en el Carlos Belmonte.



“Espero un Albacete con muchas ganas, muy motivado y, además, por lo que se ha visto encima contentos porque les hemos tocado nosotros. Nosotros queremos hablar en el campo y ahí es donde queremos demostrar las cosas”, recalcó.



Calleja se refirió con estas palabras a la situación vivida en la rueda de prensa del técnico del Albacete, Rubén Albés, de hace una semana en la que varios periodistas escogían al Levante como rival del cuadro manchego en el playoff.



“Ha sido un poco en general. No han faltado al respeto ni nos han ofendido. No ha sido humillante lo que han dicho ni mucho menos. Lo que se ve es mucha alegría y lo que querían eran enfrentarse a nosotros. Me alegro por ellos”, repitió.



“Yo del Albacete sólo puedo hablar bien, han hecho muy buen trabajo y parece mentira que vengan de Primera RFEF. Han hecho una temporada brillante y el respeto se demuestra jugando mejor que ellos”, añadió el entrenador madrileño, que adelantó que en ningún momento se ha sentido “menospreciado”.

Sobre la eliminatoria, Calleja dijo que van a “salir a ganar” y que no van a especular. “No hablo de presión, hablo de ilusión. Ellos tiene que conseguir ganarnos y demostrarlo en el campo. Yo no miento: vamos a salir a ganar, no vamos a esperar y a ver qué pasa. No significa que vamos a ir a lo loco”, comentó.



“La palabra es ilusión, en eso no nos va a ganar nadie. Hemos hecho una semana de trabajo extraordinaria”, resumió el entrenador, que desveló que debe ser prudente con la incorporación al equipo de Vezo y Cárdenas.