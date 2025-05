Calero: "Como te pongas a celebrar cosas antes de conseguirlas vas apañado"

Valencia - Publicado el 15 may 2025, 16:16

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, mandó este jueves un mensaje de prudencia ante el final de temporada y la posibilidad que tienen de subir a Primera División y recalcó que solo piensa en el choque del viernes ante el Albacete, que aunque “no es definitivo” sí que es “muy importante”.

“Como te pongas a celebrar fiestas o te pongas a celebrar cosas antes de conseguirlas, ya vas apañado. Así que trabajo, humildad, ilusión y respetuoso con la dificultad de cualquier partido y éste más. Pase lo que pase, mañana no es definitivo, pero muy importante sí que es”, dijo Calero en la rueda de prensa previa al partido del viernes en el Ciutat de València.

“Aquí solamente hay un partido, que es el de mañana. Es que no hay más. La sensación que tengo ahora mismo es de que es nuestra ‘Champions’ y lo que trato un poco es de calmar y de ser prudente para que no muramos de éxito”, agregó el entrenador madrileño.

Calero admitió que será un partido emocionalmente complejo para los futbolistas por estar tan cerca de poder subir a Primer División y recordó que deben controlar el nivel de excitación.

“Tiene que llegar hasta un límite, hasta un punto normal, porque te sobrexcitas y el nivel de excitación y el nivel de activación es excesivo. Y si te pasas de frenada, pues chocas. Debemos controlar las expectativas, pero la ilusión no. La ilusión tiene que ser máxima. Mañana tiene que estar el estadio desde el minuto uno con una ilusión tremenda”, comentó.

“Puede ser que nos estemos protegiendo todos un poco. Porque parece que hablas de mencionar ascensos y pues parece que es como tabú. No vaya a ser que el diablo venga y nos enrede y nos envuelva todos en una capa maléfica que nos lleve al desastre. Pues puede ser que todos tengamos ese estigma. Intento no tenerlo porque si hemos asegurado la promoción y quedan tres jornadas, pues no es difícil pensar que ahora el objetivo es intentar el ascenso directo”, añadió el entrenador del Levante.

Sobre el encuentro, Calero señaló que el Albacete “está haciendo muy buenos números en el final de la temporada” y pidió un esfuerzo a su hinchada.

“Es muy importante que nos trasladen toda la energía posible porque lo va a necesitar el partido por la carga emocional. Estoy agradecido porque sé que van a estar ahí y les pido que nos apoyen en todo momento y que no cedan ni un solo segundo para que no haya ni una sola duda ni en el equipo ni en ellos”, finalizó.