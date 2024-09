Calero: “Odio los ambientes pesimistas”

El Calero futbolero y su adaptación a València

Estoy muy a gusto y cómodo, he encajado muy rápido en València y la forma de ser.

Soy muy pesado y me gusta mucho el fútbol en general. Pero busco tiempo libre para mí para hacer un poco de deporte a relajarme y olvidarme un pelín y mi mujer tira de mí para sacarme al cine porque soy capaz de atrincherarme y no salir. No es bueno entrar en bucle obsesivo, he tenido ayuda al respecto y creo que es bueno liberarte y hacer otras cosas.

El estilo de juego

A veces matas un perro y te llaman mataperros para siempre. Y en Burgos los jugadores disfrutaban defendiendo, tenían un talento y no podía ir en contra de los futbolistas. Aquí tengo jugadores con características diferentes y no puedo jugar igual con el Levante UD que con el Burgos. Tenemos potencial y hay que darle orden. Calidad, talento más orden suele funcionar. Nosotros no podemos colgarnos del larguero porque no tenemos potencial para hacerlo. En Eibar nos vinimos atrás y sufrimos muchísimo.

El vestuario

No ha sido un grupo difícil de convencer. Ellos hacen su jornada laboral, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Les planteamos una forma diferente de trabajar que nos había funcionado en otros equipos. Y como los resultados han ido bien todo el mundo va hacia adelante y cree en ello. A nivel de modelo de juego les ha gustado y nos está yendo bien por las características de los jugadores. No me ha costado mucho porque no estamos perdiendo mucho y la gente entonces cree mucho más.

El talento de la plantilla y Carlos Álvarez

Calero, en COPE

Me gusta mucho el talento que tengo. Siempre puedes reclamar cosas pero estoy muy contento. Ya estuvo Carlos en la anterior prelista. Me parecería mal si se fuera, egoístamente, pero me alegraría mucho por él. A nosotros los parones internacionales nos van a hacer un poco de daño, por Kocho y por Carlos si se lo llevan. Son las normas y está puesto desde el principio. Habría que ajustar el calendario.

La incertidumbre del mercado

Yo estaba deseando que no se fueran, evidentemente. No puedo ser el que mire por la economía del club. Lo entiendo cuando me explican las circunstancias en las que está el club y lo comprendo, pero yo tengo que mirar por el área deportiva. A estos jugadores es difícil encontrarles recambio. Muy contento de que nos quedemos con ellos. Yo quería que se cerrara el mercado para estar estables. A Pablo, Kocho… les ha costado un poquito volver a meter la cabeza, el cuerpo y el alma en el equipo pero ya estamos todos metidos en el rebaño y preparados.

Su lema: ‘Todo va a salir bien’

Odio los ambientes pesimistas, porque lo malo llamo a lo malo. Yo no podía seguir en esa línea, era evidente. La idea ha sido pasar a ser positivos, ganadores, a cabezas grandes. No podía permitir que siguiéramos en esa línea de darnos latigazos. Por eso mi primer mensaje era que todo iba a salir bien. Hemos conseguido ese primer empujón. Me quedo la frase y estamos en ello, solamente hemos empezado el camino pero sí que va por donde yo quería que fuera.

Partido especial: en Zaragoza contra su hijo

Lo hemos vivido algunas veces ya. Mi mujer dice que quiere que gane el Levante UD pero los que tenemos hijos sabemos del sentimiento que nos levantan. Lo vivimos con naturalidad pero es la semana que menos hablamos por el respeto a los códigos no escritos del fútbol. Nos hemos apostado una comida para todos. Iván es un jugador muy importante de la categoría, me hubiera gustado seguir teniéndolo pero el Zaragoza pagó. Y es bueno que corra el aire y creo que no es bueno que un padre se lleve a un hijo a un equipo, puede generar más problemas que cosas buenas..

El objetivo de Primera División

Como asistente y de segundo entrenador he estado en un Mundial (con Fernando Hierro) y en Liga de Campeones (con Julen Lopetegui), eso es lo máximo en el fútbol. No son situaciones iguales. Personalmente si me dices ahora lo que me encantaría sería que el Levante UD subiera a Primera y que yo fuera el entrenador. Estamos en septiembre y hablar de lo que puede pasar en junio no te lleva a ningún sitio. Lo que quiero es que mi equipo siga en la línea en la que está. De eso me preocupo y me ocupo. No voy a venderle humo a nadie.

Calero y el 11-M: policía en el atentado de Atocha

Llevaba cuatro años en la policía y me tocó vivir esos atentados. Fuimos los primeros en llegar e incluso encontramos la segunda mochila que era una bola que nos podía haber hecho explotar a todos. Eso me hizo ver que el futbol es lo más importante de lo menos importante. Tu salud, tu familia… hace que eso sea lo realmente importante. Fue una de las grandes lecturas de laque fatídico día. Durante 20 años he tenido pesadillas porque hubo mucha gente que se me moría en los brazos. Era doloroso, pero no se podía atender a todo el mundo porque no había manos.