Calero aprieta a Fabrício: "Tiene que sacar sus condiciones, es una cuestión suya"

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, advirtió este jueves del peligro del rival de la próxima jornada y destacó el potencial del CD Mirandés en Anduva, un campo al que en opinión del entrenador deben ir sin dudas.

"Ellos manejan muy bien ambas áreas, nos va a exigir el máximo y tenemos que saber cómo atacarles, hacerles daño a esa defensa de cinco que tienen y que es complicada de sobrepasar. Va a ser un partido de tú a tú y va a estar muy igualado", dijo Calero en la rueda de prensa previa al partido del viernes en Anduva.

"Si vas a Anduva con dudas, estás perdido. Tenemos que intentar llevar el menor número de dudas posibles. Yo tengo claro cómo vamos a jugar y la gente que va a jugar", matizó.

El entrenador del Levante destacó el potencial del club de Miranda de Ebro, al que calificó como "un rival directo ahora mismo", al estar en la tercera plaza con dos puntos más que el Levante.

"Si son el equipo menos goleado no es una casualidad. Anduva es un campo muy complicado, ellos te pueden ganar de muchas maneras y, sobre todo, compiten muy bien", indicó el entrenador madrileño, que piropeó a su colega en el banquillo rival, Alessio Lisci.

"No me sorprende porque sé que sus equipos están siempre muy trabajados y tienen ese gen competitivo. Es cierto que me sorprende la rapidez con la que ha conseguido montar un equipo, un bloque compacto, eso lo admiro porque es muy difícil y todavía tiene más mérito", subrayó.

Además, el entrenador del Levante dejó claro que su postura para el mercado de invierno será la de que no se marche ningún jugador, aunque admitió que todavía es "temprano" para analizar lo que puede ocurrir.

"Con mi permiso no va a salir nadie. Ni yo voy a salir ni nadie que yo quiera que salga. Otra cosa es que las necesidades del club me empujen a otra cosa. No es el momento de escuchar ni de tocar a nadie porque se van a revalorizar porque aquí van a ir bien las cosas", explicó.

Calero, que adelantó que Iborra entrará en la convocatoria tras recuperarse de una fascitis plantar, pidió más compromiso al delantero Fabrício, ya que destacó que sus condiciones son únicas en la plantilla.

"Es una cuestión suya, ni más ni menos. Las condiciones de Fabri no las tenemos en el equipo pero tiene que sacarlas. ¿Cómo se arregla? Ni abandonándose él ni abandonándole yo. No digo que no lo esté haciendo, digo que tiene que potenciarlo porque la competencia es muy alta. Creo que le puedo sacar cosas y le tengo cariño y sería muy importante volverle a enchufar", declaró.