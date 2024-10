Brugué: “Huele muy bien pero tenemos que mirar poco la clasificación”

Su llegada al Levante UD en 2021

No quiero que quede de vendehumos pero lloré. Me llamó mi agente y el Levante UD era un equipo muy atractivo, era una locura. No me lo creía. Vi que el interés era muy grande y me hizo muchísima ilusión. Era un salto muy grande aunque no he podido jugar en Primera con el Levante UD que es lo que quería. La ilusión fue máxima, me emocioné y fue súper agradable.

El impacto de Calero

El entrenador ha hecho un trabajo espectacular, el equipo es muy solidario, todo el mundo pelea y corre más que nunca. El equipo compite. Tenemos facetas que mejorar pero estamos bien y todos vamos en la misma dirección. De momento, las sensaciones son muy buenas y positivas. Desde dentro se está trabajando muy bien, por encima. A seguir y apretar.

Su rol en el campo

Siento la confianza del entrenador y de mis compañeros. Estoy con confianza y soy yo, me suelto. Sé lo que puedo aportar y ese trabajo que aporto que es innegociable. Estamos haciendo las cosas bastante bien y están saliendo bien. Nos movemos mucho y así tiramos desmarques diferentes y alternamos un poco. Lo más cerca del área y del gol ahí estoy cómodo.

El objetivo del Levante UD 24-25

Más que exigir me gustaría que disfrutáramos, que hubiera esa unión que nos hace más fuertes. El equipo tiene que centrarse en el partido siguiente, no puedes pensar a largo plazo. Tenemos que mirar poco la clasificación, porque hasta la jornada 42 no vale para nada. Creo que debemos ir todos a una, huele muy bien y ésta es la única manera para conseguir los objetivos.

La vuelta de Calleja al Ciutat

Con Calleja no tengo nada. El primer año me ponía y le di rendimiento. El año pasado entre que yo no estaba bien y él no confiaba en mí, pues no jugaba mucho. Nada personal, lo voy a saludar, nos llevamos bien y ya está, que gane el mejor pero obviamente tengo ganas.