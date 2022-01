Bordalás: ¿Wass? “Yo no le puedo decir a un jugador si se queda o se marcha”

¿Le está tomando el pelo el club con el mercado de fichajes?

“Eso no es una pregunta muy lógica. Ahora mismo estamos con el plazo abierto, quedan 15 días y confiamos en que va a venir algo”.

Reunión con Lim

“La teníamos programada pero por la pandemia todo se cerró, se anuló. Era un riesgo alto, decidimos no hacerla. No hay que darle mayor importancia. Estamos en contacto con el presidente, la dirección deportiva y al final no tiene por qué ser nada extraño”.

Planteamientos diferentes con el club

“No es una cuestión de entendimiento. Hay buen entendimiento. Yo traslado unas necesidades y a partir de ahí es el club el que toma las decisiones. El club, nos reunimos, saben las necesidades, las posibilidades. Al final, yo soy el entrenador y tengo que limitarme a trabajar, entrenar y nada más. Me consta que se está trabajando para incorporar a algún futbolista que nos ayuda. Ha salido a algún futbolista y tenemos que equilibrar la plantilla”.

¿El presidente entiende el mercado?

“He trasladado lo que yo considero como técnico. Necesidades y puestos a reforzar para equilibrar la plantilla. El presidente toma las decisiones. Tiene que valorar muchas cosas, a nivel económico que se me escapan”.

Bordalás quiere seguir adelante en la Copa





Optimista o pesimista

“Soy una persona optimista y nunca miro atrás. Dije eso e insisto: quedan 15 días de mercado y todavía hay posibilidades. Lo necesitamos, no lo digo yo. Lo sabe el presidente, la dirección deportiva y confiamos plenamente en que puedan llegar”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿El club le ha asegurado que Wass no saldrá?

“Los hechos demuestran la confianza que tengo en ese futbolista. Lo ha jugado prácticamente todo. Queda dicho todo. A partir de ahí, el club tiene que decidir”.

Reunión Lim

“No la descarto, en cualquier momento se podría producir. Es el propietario y estoy abierto al diálogo y a tener una reunión”.

Wass: ¿le dijo al jugador que si llegaba un sustituto se podía ir?

“No, no. Yo no le puedo decir eso porque yo no decido quién se queda y quién se marcha. Él sabe que es un jugador importante. Sabe y se lo trasladé que tengo plena confianza pero yo no puedo decirle a un jugador si se queda o se marcha”.

Desacuerdo en los fichajes con el club

“Os puedo confirmar que para nada. Las reuniones quedan ahí. No se pueden hacer públicas. He visto en algún medio que si yo estaba enrocado en Aridane. Para nada. Era una posibilidad más y el club valora y decide. Yo no decido. Valora si puede ser interesante, no sólo lo económico sino también, otros valores. Yo no digo este jugador sí o sí. Nunca he solicitado jugadores top. Ha venido Foulquier porque yo lo tuve. Es un chico que siempre es muy regular en su respuesta. Hugo Duro, era un descarte en el Getafe. Alderete lo conocía de la Europa League. El club sabe que no soy una persona exigente. Traslado la necesidad de incorporar futbolistas que nos puedan ayudar.

Bordalás quiere seguir contando con WassCOPE





¿Wass le dijo que, si no salía, no jugaría más?

“El chico no me lo ha trasladado en ningún momento. He hablado con él y me trasladó, al igual que el club, que tenía una oferta del Atlético de Madrid y que su idea era poder marcharse. Yo no decido, no soy el dueño del club, soy el entrenador y decido en mi parcela”.

¿Su trabajo ha terminado en el mercado?

“No es que yo haya hecho mi trabajo. Quedan 15 días y todavía de aquí al cierre pueden pasar cosas. Confiemos en que lleguen futbolistas que no puedan ayudar”.

Fricción con el club

“Lo único que puedo comentar es que tenemos reuniones en las que se habla, compartimos y queda ahí. Yo nunca puedo hacer público ningún tipo de reunión. Puede haber discrepancias de gustos e interpretaciones, pero siempre busco lo mejor para el Valencia. Si demando una cosa es buscando el bien del equipo, del club, de la institución”.

Se imagina que no llegan fichajes o no habla con Lim

“Vamos a esperar al 31 de enero o al 1 de febrero, a ver qué ocurre. Sigo confiando en que van a llegar esos futbolistas que van a ayudar”.

¿Se está quedando atrás el Valencia CF en el mercado?

“Otros clubes han fichado antes. Pero nosotros, a mí como entrenador me habría gustado disponer de futbolistas lo antes posible. Confiamos en que quedan 15 días. Todos los clubes, no solo los grandes, están incorporando. La Liga es súper competitiva, nadie quiere quedarse atrás. Todo el mundo hace un esfuerzo para reforzarse.

La Copa

“Es súper importante. Nos vamos a enfrentar a un equipo de Primera RFEF, que ya ha eliminado al Getafe y al Celta, siendo superior. Partido muy difícil, tenemos bajas. Pero vamos con toda la ilusión para intentar a afrontarlo y meternos en cuartos”.