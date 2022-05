Bordalás: “Tengo contrato y mi intención es cumplirlo”

Motivación

“Podemos pensar que es complicado. Pero hay que apelar a terminar lo más arriba posible. Tenemos una responsabilidad por el escudo y club al que representamos. Y sobre todo por la afición por lo que viene dando desde siempre. Esa responsabilidad la tenemos que manifestar ante un rival, el Athletic, que sí pelea por puestos europeos y ha mejorado en el tramo final”.

Bordalás y Murthy. en Paterna



Futuro. Cosas a mejorar

“De mi futuro no es esta rueda de prensa. Mi futuro es que tengo contrato con el Valencia CF y mi pensamiento, en principio, es estar la próxima temporada dirigiendo al Valencia. Hay cosas que mejorar. A pesar de llegar a la Copa del Rey no hemos podido pelear por puestos europeos y el Valencia tiene que hacerlo. Hay que mejorar. Entiendo que haya salidas, el club tiene que vender pero tienen que llegar jugadores nivel Valencia. Si no llegan, tendremos dificultad”.

Reunión con el club. ¿Bordalás se queda?

“Estoy siendo contundente. He dicho eso y que la plantilla tiene que mejorarse. Es obvio y evidente: el Valencia tiene que estar con los mejores. Si te debilitas cada año, difícilmente estás. Yo tengo contrato y mi intención es cumplirlo. Pero la realidad es la que es. El club me trasladó que se necesitaba vender jugadores, yo lo entendí pero hay que incorporar jugadores nivel Valencia”.

San Mamés

“En principio es un partido que podemos pensar que el Athletic tiene mucho más en juego que el Valencia CF pero tenemos que ser profesionales, dar la cara y dejarnos la piel por este escudo y por esta afición”.

Sesión de trabajo del equipo



Cláusula para separar sus caminos

“En principio no. Mi intención es cumplirlo, obviamente”.

Jugadores. Fichajes

“Se está trabajando en contratar ese perfil de jugador que le pueda dar al equipo un salto. Se lo merece la institución, la afición. El Valencia tiene que pelear por puestos europeos. Si no, será muy complicado. Esta temporada lo hemos visto: ha quedado patente que nos hacen falta más cosas”.

Dirección deportiva

“Sí, está capacitada y tiene nivel para incorporar esos jugadores. Otra cosa es que el Valencia pueda o tenga esa voluntad de incorporar esos jugadores que se necesitan para estar en puestos europeos y se pueda pensar en cotas mayores”.

La reunión ha servido para que hoy tenga menos dudas

“No, no. La reunión fue hace varias semanas. Teníamos el partido contra el Levante y había que estar centrados para seguir vivos. Quizá por eso. Lo menos importante creo que es mi futuro. Es el futuro del Valencia. Ha sido un año muy exigente, con momentos bonitos por la Copa. Un año muy bueno si lo comparamos con las dos temporadas anteriores, sin sufrir por la inquietud del descenso. Todos los equipos van mejorando, van creciendo. Si tú no mejoras, llegará un año que tengas dificultades y eso no se lo puede permitir el Valencia CF”.

Venta de jugadores

“No puedo desvelar nombres. Se ha hablado de los posibles jugadores que pudieran salir. Los ingresos para el Valencia tendrían que ser importantes. Si no lo son, mi opinión es que no es lo más conveniente. Le he trasladado al club que entiendo que el club necesite vender jugadores. Se necesitan ingresos y jugadores que son importantes. Los que lleguen tienen que suplir esas salidas. Estaríamos dando un paso atrás de no ser así. Estoy convencido que la dirección deportiva está trabajando para incrementar el nivel de la plantilla”.

Entrenamiento en Paterna



¿Se irá si no le traen lo que necesita?

“Es una hipótesis y no podemos pensar en ese escenario. Estamos en el tramo final, cuatro partidos importantes. Quedar cuanto más arriba, muchísimo mejor. Hay unos ingresos distintos en función de la clasificación para el club. A partir de ahí, vamos a ver. Dejar transcurrir las semanas y planificar qué jugadores se marchan y quiénes llegan. Será momento de valorar”:

¿Confía en la propiedad?

“Sí, por supuesto que sí. Confío plenamente que será así. Los grandes clubes se intentan mejorar cada temporada y el Valencia tiene que ser así. El objetivo tiene que ser crecer y cada temporada ser mejor. Ha pasado por momentos de dificultad, creo que los ha superado. Conozco la plantilla, la primera división y podemos hacer un balance muy positivo de la temporada. No hay que tentar a la suerte y mejorar la plantilla para pelear por objetivos mucho más grandes. Tengo contrato y mi pensamiento está en el día a día. Estoy convencido que el Valencia construirá un equipo competitivo”.

Arambarri

“No me gustaría hablar de nombres. Todavía quedan cuatro partidos. Ese futbolista lo conozco perfectamente. No tengo nada que decir. Es un magnífico jugador. Acaba de renovar en el Getafe, no pensamos en él ahora mismo”.

¿Ha hablado de posiciones?

“Todavía no. Esa reunión se produjo hace semanas. Antes de la final de Copa. No hemos hablado de nombres propios ni de las necesidades que tiene el equipo. Se debatirá en las próximas semanas”.

Duro y Alderete

“Están cedidos. Es verdad que son jugadores que han tenido un gran nivel. Dependerá de las negociaciones del club y si antes de hacer efectivo eso, aparecen otros jugadores que puedan tener más nivel que ellos. Estoy contento con su rendimiento”.

Qué papel tendrá en los fichajes

“No me gusta hablar del pasado, ni lamentarme de lo anterior. Hay que vivir el presente. Acabar bien esta temporada y preparar la próxima. Eso me preocupa. Lo anterior, siempre intento tener un papel activo, intentar ayudar. Trasladar mi experiencia como técnico; ayudar. Hay gente trabajando y colaborar para, entre todos, equivocarnos lo menos posible. Conozco la plantilla y sé el rendimiento que nos pueden dar”.