Bordalás: “No tenemos miedo a nadie”

La previa

Es un partidazo. Y llega en un momento inmejorable. El Valencia CF recibirá en Mestalla (domingo, 21h) al Real Madrid, con ambos equipos en la parte alta de la tabla. Tras cuatro jornadas disputadas, suman 10 puntos de 12 posibles, no conocen todavía la derrota y el choque se antoja como los de antes. Hay partido. José Bordalás no podrá contar con Denis Cheryshev por lesión y mantiene la duda de Hugo Duro, con molestias en la rodilla. La vacante que deja el ruso en el once, podría ser cubierta por Dimitri Foulquier, haciendo que Gayà adelante su posición al interior. El posible equipo titular sería el siguiente: Mamardashvili; Correia, Paulista, Alderete, Foulquier; Wass, Guillamón; Soler, Gayà, Guedes y Maxi Gómez. Por su parte el Real Madrid mantiene las bajas de Kroos, Marcelo, Mendy, Ceballos y Bale. Carlo Ancelotti medita si dar entrada en el equipo a Eden Hazard. El técnico italiano saldría en Mestalla con: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba y Nacho o Miguel Gutiérrez; Casemiro, Modric, Valverde; Benzema, Vinicius y Hazard.

Espectacular aspecto de Mestalla



Ambientazo

Será la primera vez que Mestalla, en época de pandemia, supere el 50% de su aforo. Durante la semana, se han puesto 29.000 localidades a la venta, de las cuales anoche se llevaban vendidas 25.000, por lo que el ambientazo estará garantizado.

Sus virtudes

“Estamos centrados en hacer un buen partido, desarrollar nuestro juego. Nuestras virtudes colectivas e individuales. Tenemos confianza y máximo respeto a un equipo del nivel del Real Madrid. Va a fluir el juego del equipo, veo a los chicos bien. Será un partido difícil”.

Bordalás aún no le ha ganado al Madrid



Golpe en la mesa

“El equipo está con confianza. Sabemos las dificultades que conlleva el partido ante el Real Madrid, que opta a ganar títulos. El equipo ha preparado el partido, no de manera especial, pero como lo hacemos habitualmente. Hay que confiar en los chicos”.

Ilusión del valencianismo

“Nosotros preparamos el partido y solo pensamos en lo inmediato. Por el nivel de rival que tenemos enfrente, lo hace un partido más llamativo y especial con ese buen arranque que hemos hecho. Tenemos los pies en el suelo. El resultado puede ser cualquier pero el equipo lo va a dar todo”.

El partido más importante de su carrera

“No, no lo podemos calificar como el partido más importante. Son tres puntos, sea cual sea el rival. Es una carrera de fondo. En la quinta jornada no podemos hablar del partido más importante ni mío ni del Valencia”.

Ancelotti volverá a Mestalla



¿Miedo al Madrid?

“No tenemos miedo a nadie. Nunca he tenido miedo a nada ni a nadie. Respeto. No solamente al Madrid. A todos los rivales. Cada día les digo a mis jugadores que todos los rivales merecen el máximo respeto. Miedo, no podemos tener miedo. Estamos desarrollando lo que más nos gusta. Vamos a tener al corazón del Valencia, que es su afición, que es Mestalla. Vamos a estar muy protegidos”.

Clima optimismo

“Debemos tener los pies en el suelo. Estamos contentos con el inicio pero es una carrera de fondo. A lo largo de una temporada hay muchos momentos y estamos preparados para ello. No nos dejamos llevar por ningún tipo de euforia. Les pedimos el apoyo para mañana. Mestalla y su afición es el corazón de este equipo y de este club”.

Gayà celebra un gol



Banda izquierda

“Gayà es un magnífico jugador, capitán del equipo. Muy importante. En su posición natural nos da muchísimo. Es una posibilidad. Está capacitado para jugar en muchas posiciones. Puede jugar por delante. Decidiremos mañana. He estado hablando con los chicos y lo que quieren es ayudar al equipo. No les importa si tienen que jugar en una posición diferente”.

Ancelotti

“Es un magnífico equipo, el Real Madrid. No soy yo el que tiene que determinar las diferencias entre este y el de Zidane. Ancelotti ya dirigió al Real Madrid con mucho éxito y ya conoce nuestra Liga. Viene de ganar en Champions al Inter. El Madrid es un rival que me merece un gran respeto. Es un equipo que cada año compite para ganar el campeonato”.

Foulquier sonríe



Guillamón

“Es una posición nueva para el chico. Por las necesidades del equipo y porque creo que tiene condiciones para ser un magnífico jugador, veremos mañana si está preparado. Es muy receptivo, gran persona que quiere mejorar y aprender. Cuando uno tiene una buena predisposición para mejorar y aprender, Hugo va a crecer y será importante. En la selección jugó de central pero nos está ayudando mucho. Mañana hará un gran partido”.

Hélder Costa

“Es un chico que llegó a última hora, ha tenido menos tiempo para conocer. Está trabajando bien y es una opción más. Es un chico que viene trabajando bien. Si se pone al nivel de la exigencia de nuestra Liga y del equipo nos va a ayudar”.

Cánticos en El Sadar contra Bordalás

“Vivo los partidos con atención al terreno de juego. Esa es mi labor. Lo que ocurra en la grada no lo puedo controlar”.