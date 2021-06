Bordalás: “Gayà es nuestro capitán, es valencianista de cuna y el club está trabajando en su renovación”

De vacaciones

“La verdad es que muy pocos días. Cuando llegas a un club nuevo, tienes que hacer muchas cosas: planificar, ponerte al día… poquito tiempo, la verdad”.

¿Le felicitaron por fichar por el Valencia CF?

“Felicitación, sin duda. A pesar de que hay gente que es un poco pesimista en torno al Valencia CF por estas dos últimas temporadas que no han sido del todo buenas”.

Bordalás en el banquillo de Mestalla



¿El mensaje ha calado? ¿Hay más optimismo?



“Yo me refería a las preguntas en mi presentación. En el entorno del club noto optimismo, ilusión y ganas de iniciar una nueva temporada con mucho optimismo”.

¿Ha quedado ya con Peter Lim?



“Con el presidente, en los próximos días, la semana próxima, tenemos telemáticamente, conocer y tener una reunión con Peter Lim. Para fichar por el Valencia hablo, a través de mi representante, con Anil Murthy, con el presidente. Nos conocíamos ya de temporadas anteriores que nos habíamos enfrentado y saludado únicamente. No han sido largas (las conversaciones). Ellos tenían muy buena voluntad por contratarme, de que yo fuera el entrenador del Valencia la próxima temporada y por mi parte, también algunas consultas. Hemos conversado, aclarando ciertos temas que llegaron a ese acuerdo”.

La plantilla de la próxima temporada



“Habrá algunos cambios, obviamente. Es lo que hemos hablado desde el inicio. El club está en una situación distinta al verano pasado, en la que tuvo que hacer un esfuerzo grande y dar salida a jugadores que en principio, no tenían previsto. No se fueron por la cantidad del valor de mercado pero las necesidades y el ajustarse al nivel económico tuvieron que tomar esa decisión. Este año, a mí, lo que me traslada mi presidente, es que el club no va a regalar ningún jugador. Estamos convencidos, de que va a seguir gran parte de la plantilla y que estamos trabajando para ver las necesidades del equipo para incorporar jugadores en puestos específicos”.

¿Se va a poder fichar?



“Sí, sí. Estamos consensuando y trabajando en ese tema. Tanto el presidente, Miguel Corona como yo”.

¿Cuál es el objetivo?



“El objetivo deportivo, ya me conocéis. No suelo marcarme objetivos ni a medio ni a largo plazo. El objetivo es intentar ilusionar a la gente, a la afición. Que haya un buen binomio afición-equipo y que la gente salga orgullosa de Mestalla. Confiemos en que volvamos a tener para la próxima temporada a los aficionados en el estadio”.

Corona, Bordalás y el presidente



Este Valencia tiene que meterse en Europa



“No hemos hablado nada de eso. Intentamos que los seguidores se identifiquen con sus jugadores. Les necesitamos y vamos a vivir juntos grandes momentos. El primer objetivo será ganar el primer partido y luego el siguiente. Ser fuertes y ambiciosos en el día a día. La ambición y la exigencia están en el día a día”.

Gayà y Soler. ¿Seguirán?



“Desde el principio hemos mantenido conversaciones sobre la planificación de la plantilla. El equipo no se va a desmantelar. El club tuvo que hacer sacrificios el pasado verano para ajustarse a la realidad económica. No está reñido con hacer un equipo y competitivo. ¿Vender a Gayà y a Carlos Soler? Bueno, yo no voy a entrar en nombres propios. Todavía no he podido comenzar a trabajar con los jugadores. Pero sé, que en el caso de Gayà, es nuestro capitán, es valencianista desde la cuna y el club está trabajando para su renovación. Es un caso similar al de Carlos Soler. Estamos tranquilos, vamos a ver qué nos depara todo este tiempo”.

Así se hizo oficial su llegada al Valencia CF



Fichajes. ¿Mínimo un central, un mediocentro y un delantero?



“Eso ya lo hemos hablado y consensuado. Puede ser uno por línea y en alguna demarcación puede ser más de uno por la exigencia y las necesidades de la plantilla”.

¿Se llevará alguno del Getafe CF?



(Ríe) “No vamos a entrar en detalles. Lo que sí os puedo decir es que todas las partes estamos trabajando en opciones del mercado. Del Getafe, bueno, se me puede relacionar por el hecho de haber estado allí. Hay buenos jugadores, pero no vamos a entrar en detalles”.

Dijo Ángel Torres que usted llamó a Mauro Arambarri

“Sí, eso me han comentado. Él sabe que yo hablo mucho con los jugadores. Pero yo solo me despedí, hablé con ellos para desearle toda la suerte del mundo pero después de eso no he vuelto a hablar con ningún jugador”.