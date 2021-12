Bordalás: “Conozco los motivos, respeto a la afición y su derecho a manifestarse”

Mercado de fichajes

“Son asuntos internos que estamos tratando. Es verdad que con Peter Lim no he hablado a título personal pero sí con el director deportivo y el presidente, viendo las necesidades del equipo de cara al mercado invernal”.

Manifestación

“Soy sabedor de que hay una manifestación, evidentemente. Conozco los motivos, respeto a la afición, su derecho a manifestarse pero nosotros estamos centrados en un partido muy importante ante el Elche CF”.

Charla con sus jugadores



Maxi Gómez y Guedes

“Está claro que los jugadores pasan por diferentes momentos. Gonçalo (Guedes) es un magnífico jugador y contra el Celta consideré que tenía que jugar Maxi en punta. Son decisiones técnicas únicas y exclusivamente. Maxi y Gonçalo son dos jugadores magníficos”.

Horarios

“Una cosa es lo que uno piensa como técnico y lo que piensa el club, que no estábamos conformes con ese calendario porque nos sentíamos perjudicados. Mi presidente, Anil Murthy, hizo las gestiones con la Liga para cambiarlo pero no ha sido posible. Afrontar el calendario como lo han puesto y pensar en el partido de mañana, no nos queda otra. Obviamente no estamos contentos por no habérnoslo cambiado”.

Sesión con sol en Mestalla



Guedes

“El jugador no tiene que desconectarse. Es profesional y tiene que estar preparado para dar el máximo rendimiento. Es un magnífico jugador y está trabajando para ayudar al equipo. Ha jugado 15 partidos de titular y uno que no ha iniciado. Esto es la Liga y le puede pasar a cualquier jugador”.

Manifestación y partido

“El mensaje está claro: queremos estar unidos. Estoy convencido que la afición va a estar con el equipo al margen de que esté más o menos contento por diferentes motivos. La afición del Valencia es el corazón de este club, de este equipo y va a estar con nosotros. Mañana es un partido importantísimo y no tengo ninguna duda de que la afición apoyará al equipo”.

Comparecencia del técnico alicantino



Momento del equipo

“Obviamente nos queda camino por recorrer. La competición no te da tregua. Lo anterior no sirve. Estoy satisfecho si lo comparamos con unos partidos que el equipo no tuvo esa solvencia. Pero debemos mejorar, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Tenemos que intentar ser más agresivos en ataque, más intuitivos. Más constantes, y no perdonar al rival. A nivel defensivo no podemos conceder goles de manera tan sencilla. Sin ir más lejos contra el Celta. Pérdidas en zonas de mucho riesgo. El rival no perdona. Esto es Primera División”.

Thierry Rendall

“Está muy bien, ya se ha incorporado con el equipo. Está bien, pero lleva muy poquito tiempo. No vamos a cometer un error en precipitarnos. Está bien, lo llevamos bien. Está feliz y contento porque está con el grupo. Es un chico fuerte, con muy buena genética y pronto ayudará al equipo en el campo”.

Partido vital

“Mañana es un partido importantísimo. Como no estemos a nuestro mejor nivel, tendremos problemas. Nos enfrentamos a un equipo fuerte a nivel físico, que ha cambiado de entrenador y ha sacado buenos resultados. Sabemos sus virtudes. Necesitamos la mejor versión de cada uno de los jugadores y estar más unidos que nunca. Mañana, ganando, daremos un pasito más para estar en una zona noble de la tabla y pensar en otras cosas”.

Lato podría salir de inicio



Organización de las vacaciones

“Obviamente, tenemos que darles ese descanso que se merecen. Habrá un mínimo de días que tendrán. Tenemos menos descanso que otros equipos pero no es momento de lamentarse. Pensamos en el partido de mañana, no en las vacaciones”.

Crítica de los rivales

“Son opiniones respetables. Ya vi al entrenador rival, no tengo nada que comentar. Yo estuve bien el Alavés- Celta y cuando ganaba el Celta en Vitoria parecía que iban a dos por hora los jugadores del Celta. Uno se queja siempre cuando le toca”.

Mensaje de Lim y Murthy

“Siempre confío. La última reunión que yo tuve con Peter Lim, hablamos de que cuando llegara el mercado de invierno la pondríamos encima de la mesa y en ello estamos. No es necesario que Anil me traslade lo que habló con Lim. Lo ha hecho con otros asuntos porque hablamos cada día en armonía. Los equipos importantes como el Valencia tienen la obligación de tener alternativas para reforzar al equipo en este mercado de invierno”.

Maxi Gómez

“Sí, él lo sabe. Desde mi llegada le he insistido que tiene que estar en zonas de finalización. Ha habido muchas veces que, cuando el balón llegó al área, él estaba lejos. Lo está entendiendo y si sigue así al final su faceta goleadora se verá incrementada”.

Cómo se define Bordalás

“No suelo definirme como técnico. A mí lo que me interesa es ganar y conseguir puntos y victorias. Jugar bien para ganar, hay que hacerlo. Si no juegas bien, es imposible ganar. Los equipos cuando ganan siempre lo identificamos porque juega bien. Aquí es eso, conseguir triunfos y estar entre los mejores”.

Plazos de Paulista

“Es una baja importantísima. Es una lesión muscular, desafortunadamente se está alargando en exceso. Está en un periodo de recuperación. Tiene buenas sensaciones. Es un jugador importantísimo. Ya hemos sufrido con sanciones y las lesiones y nos pueden lastrar”.

Fichajes

“Es un tema que estamos hablando cada día. Mi obligación como técnico es tener analizada la plantilla. Sé las virtudes y las necesidades y las traslado a la dirección deportiva y al presidente. Se está trabajando para ver las posibilidades que tenemos en el mercado”.

Reunión telemática con Lim

“No te puedo decir la fecha exacta. Pero estoy convencido que tendremos una reunión en breve”.