Bordalás: “Antes de esta racha de ocho partidos sin perder, llevábamos 11 sin ganar”

Cómo está el equipo

“Bien, semana corta y el equipo está bien. Algunos acabaron con problemas el lunes y están mucho mejor. Tanto Yunus, Ilaix como Paulista. Contentos en ese sentido porque es importante para lo que tenemos y tendremos”.

Sus palabras en rueda de prensa. ¿Son las mejores a las puertas de una final?

“ ¿Por qué siempre hablamos de mis ruedas de prensa de hace semanas, meses? Usted dijo… la dinámica y la tónica. Vamos a hablar del presente que es hoy, es mañana. No tiene nada que ver lo que dije contra el FC Barcelona a lo que dije el pasado lunes. Totalmente distinto. No lo voy a recordar porque lo sabéis perfectamente. Se ha querido insistir en eso, para aprovechar y hacer críticas. Ni mucho menos, estamos centrados en el partido de mañana, el del martes, la final de Copa… insistir no lleva a ningún sitio”.

Ambiente en Mestalla

“No sé si habrá muchos aficionados que se hayan marchado fuera. Después de dos años de pandemia, la gente tenía ganas de salir y desconectar. Sería entendible que Mestalla no registrara su mejor entrada. Los que estén animarán al equipo. Queremos hacer un buen partido, la Liga también es importante. Es verdad que habrá jugadores que jueguen que no han jugado en las últimas jornadas para dar descanso a otros jugadores que están más cargados”.

¿Al equipo le da para pelear por la séptima plaza y la final de Copa?

“Yo lo dije muy claramente. Insistir otra vez en lo mismo. El día a día y el transcurrir de la competición nos dirá si nos da o no nos da. Si comparamos plantilla, con el Villarreal, no podemos compararnos. A nivel histórico el Valencia es un club mucho más grande, un club que ha ganado títulos y ha estado históricamente ahí. Pero tenemos que ver la realidad actual, y la realidad actual todos la sabemos. No es necesario que yo insista. Ahora, si queremos ver otra realidad paralela y pensar que el Valencia ahora mismo puede pelear por estar en Champions y pelear con otros equipos… esa no es la realidad. Estamos en una final de Copa del Rey, que vamos a pelar para conseguirla y traer un título a València, para nuestros aficionados nuestro equipo. Y en Liga, vamos a ver. Nos está costando y los dos últimos resultados no han sido lo que deseábamos. El vaso lo podemos ver medio vacío o medio lleno. Antes de esta racha de ocho partidos sin perder, llevábamos 11 sin ganar. Humildemente: a mí me gustaría, no estar peleando por la Champions sino por el título. Pero tenemos que tener los pies en el suelo y saber la realidad actual del Valencia. No voy a insistir en ese tema porque ya lo sabemos. El equipo está compitiendo, sale a ganar los partidos. Mañana vamos a jugar contra Osasuna, vamos a intentar ganar para intentar acercarnos a dos grandes equipos como Villarreal y Athletic de Bilbao”.

Rotaciones

“Sí, lo he comentado antes. Daré entrada a jugadores menos habituales. Es normal. Y no asumir riesgos a falta de una semana para esa gran cita, esa gran final. Le he trasladado a los jugadores que para ganar una final hay que llegar en el mejor estado de forma. Y tenemos que competir en la Liga. Estamos obligados al mejor nivel”.

Paulista. Cómo está.

“Está bastante bien y confiamos en poder recuperarle y tenerle en la final porque es un jugador importantísimo para el equipo”.

Variar el sistema de tres centrales

“No busco mi seguridad, busco la seguridad del equipo. Con ese dibujo hemos cosechado buenos resultados. También con defensa de cuatro. Daremos descanso a más jugadores. Tengo claro el dibujo que vamos a utilizar y será para intentar superar al rival y conseguir la victoria. Que equilibremos al equipo y tener buenas prestaciones”.