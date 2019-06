Bastos, opción para la defensa

La llegada de Manolo Salvador a la dirección deportiva del Levante no ha cambiado el planteamiento inicial de Paco López para reforzar al equipo. El Levante UD busca cuatro fichajes: un central, un mediocentro defensivo, un jugador de banda y un delantero. Atados Hernani, Melero, Miramón, Clerc y Sergio León (este último ya anunciado), no hay mucho sitio para más futbolistas en una plantilla con más de 30 jugadores con contrato. Según ha podido saber Deportes COPE Valencia, uno de los nombres en la lista de Manolo Salvador para reforzar la defensa es Bastos, el central angoleño del Lazio. El africano, a quien ya intentaron fichar el pasado mes de enero, era un jugador de consenso entre Tito y Paco López para este verano y se mantiene entre las opciones para reforzar al equipo. Con 28 partidos jugados en Italia la pasada temporada, a Bastos, concentrado con Angola en la Copa de África, lo ven como una opción interesante en la actual dirección deportiva.

Sin embargo, el escaso margen para fichar que tiene ahora Manolo Salvador podría provocar que se decantara por otro central de su cosecha. Esta operación es independiente de la de Vezo, por quien el presidente Quico Catalán negocia con el Valencia CF, y la de Rober Pier, en compás de espera hasta saber el futuro del Deportivo de la Coruña.

Lo que no ha cambiado es la idea de Paco López de tener una plantilla de 22 ó 23 jugadores y su intención es que los jugadores con los que no cuenta no empiecen la pretemporada el próximo 8 de julio. El primero en abandonar el Levante UD será Rubén García, rumbo a Osasuna.