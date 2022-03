Bardhi, eufórico en El Partidazo: “Si ganamos a Portugal, me voy a casa y no voy a Catar”

Fue el plan soñado para Macedonia. Muy similar a victorias importantes de Bardhi con su Levante UD en el Wanda. Sufrir, defender y esperar la oportunidad. Y la suya y la de toda Macedonia del Norte llegó en el minuto 92 con el gol del Trajkovski. El futbolista del Levante UD completó un gran partido y todavía eufórico por la gesta lograda atendió en directo a El Partidazo de COPE.

“Ahora hemos llegado al hotel, estamos muy contentos, no sé la verdad. Es una victoria que no te puede explicar, la verdad. Estaba el partido como esperábamos, Italia es campeón de Europa y nos tocaba defender casi todo el rato y sufrir y la que tienes hay que enchufarla y un poco de suerte y creer que podemos hacerlo. Ha llegado el gol en el mejor momento, en el minuto 92 y ahora a disfrutarlo Estuvimos como locos y casi se nos cae el autobús. Ahora estamos un poco más tranquilos”, comentaba el macedonio.

El jugador del Levante UD se refirió a las posibilidades que tienen ante Portugal en Oporto este martes 29 de marzo y clasificarse por primera vez en la historia de Macedonia para un Mundial. “No tuvimos suerte en el sorteo pero estamos muy orgullosos por este equipo, por creer en lo que estamos haciendo. Ganar a Italia en su casa a un equipo que da la vida y ahora toca Portugal, que será muy difícil pero hay que creer. El fútbol son 90 minutos de juego que pueden pasar mil cosas e ir a por ellos. Si ganamos a Portugal, me dan el trofeo y me voy a casa. No hace falta que vaya a Catar y ya me quedo en Macedonia”, bromeó un eufórico Bardhi.

Bardhi jugó todo el partido en Italia

Y Martín Cáceres ya está en Catar

Uruguay, con el levantinista Martín Cáceres en el banquillo, se clasificó este jueves al Mundial de Catar 2022 después de vencer a Perú por 1-0 y de que Chile no pudiera sumar tres puntos frente a Brasil. Un solitario gol de Giorgian de Arrascaeta le alcanzó al conjunto dirigido por Diego Alonso para sumar su tercera victoria consecutiva y cerrar las eliminatorias sudamericanas a toda máquina.





