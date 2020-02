"Al Barça hay que ganarle dos o tres veces en el mismo partido"

Es una de las competiciones más atractivas del panorama nacional. Los ocho mejores equipos reunidos en una ciudad, cuatro días y un ganador. La Copa del Rey de baloncesto tiene su epicentro en Málaga y la ilusión en el seno de Valencia Basket es máxima.

El único jugador que ha sido capaz de levantar este torneo en el vestuario 'taronja' (en 2009 con el TAU) atiende a Deportes COPE Valencia a horas del primer choque, frente al Barça (19 horas). Habla Fernando San Emeterio.

El único campeón de Copa.- De momento en el vestuario sólo nos preguntamos cómo ganarle al Barça, que ya bastante es. Hay que hacer las cosas muy bien y hay que ganarles dos o tres veces en el mismo partido. Tenemos mucho trabajo y vamos a intentarlo.

El peor cuadro posible.- Puede ser que sea el más difícil, pero la Copa siempre es imprevisible, aunque tampoco nos hemos ganado el derecho a ser cabeza de serie, pero es lo que hay y no se puede pensar más allá del partido de esta tarde y darle al máximo.

Parar al Barça.- Hay que hacer la misma filosofía de los últimos partidos contra ellos en los que hemos competido bien, pero mejorando algún detalle en la defensa de Mirotic que nos ha costado, no sólo en lo individual, sino también en lo colectivo. Los demás también podemos ayudar, para que Mirotic no tenga otra buena actuación, pero sin volvernos locos porque no sería bueno que otro jugador adquiriera galones y nos hiciera daño, pero bueno tienen mucha clase y es muy complicado pararlos a todos.