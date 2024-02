Baraja: "No os voy a contar novelas sobre objetivos. No he olvidado de dónde venimos"

Rubén Baraja ha comparecido en el Media Center de Paterna en la previa del choque ante la U.D. Las Palmas. El entrenador vallisoletano no quiere presiones añadidas sobre sus futbolistas y evade cualquier cambio de objetivo ahora que el equipo ha alejado las posiciones de descenso y puede mirar de cerca la sexta plaza de la clasificación. Zanja el mercado de invierno y el asunto Rafa Mir. Y no quiere oir hablar de su posible renovación para lo que cree, habrá tiempo de sentarse cuando acabe la temporada.

¿Hubo consenso para no fichar un central tras la salida de Paulista?

Fue una situación de última hora y las posibilidades no eran óptimas. Se valoró sin más. Se hablaron las cosas y se comentaron, y se habló la posibilidad de que viniera Rafa pero al final no pudo ser. Quisiera zanjar el tema del mercado definitivamente, no nos aporta.

¿Cómo está André Almeida?

Es una buena noticia que esté ya con el grupo. Está ahora en proceso de crecimiento, ha estado muchos meses fuera y le va a costar coger el ritmo. No ponemos fecha para su vuelta, sus sensaciones marcaran la fecha de su retorno. Lo importante es que vuelva para sumar su calidad al grupo.

Baraja no quiere presiones para su vestuarioVCF





¿El choque ante Las Palmas?

Será un partido de mucha dificultad, eso es algo con lo que tenemos que mentalizarnos. Las Palmas en su casa están muy fuertes y sólo han encajado 8 ó 9 goles. Desde que jugaron aquí han evolucionado mucho. Tienen mucho la pelota, te atrae, te ayuda a saltar a por ellos, pero también tiene transiciones rápidas. Me gusta, hay un trabajo de entrenador detrás muy importante y se nota que los jugadores creen en él.

Canós y Diakhaby, regresan

Canós estará en la lista, se ha recuperado bien. No está ahora para un partido completo pero sí puede aportar cosas. Diakhaby, ha llegado muy cansado y fatigado por los viajes y también va a venir y ya le daremos descanso cuando podamos, más adelante.

La incorporación de un psicólogo al vestuario

Le damos mucha importancia. El año pasado no lo consideramos oportuno, pero ahora sí que lo hemos incorporado. Que los conozca, que los jugadores puedan hablar con él, son jóvenes y pueden estar expuestos a distracciones, que les ayude alcanzar objetivos. Cuando estábamos mal también lo teníamos, no sólo ahora que las cosas van bien. Jona está en el día a día con nosotros y los jugadores lo han aceptado con agrado.

Diakhaby ha llegado cansado de la Copa África, pero Baraja lo necesitaVCF





Diego López y su recuperación

Lo más costoso es cuándo se va a empezar a mover. El doctor piensa que hay unos plazos mínimos. A partir de ahí, cómo se vaya sintiendo. Es un gladiador, un jabato, y seguro que va a volver antes de lo que esperamos. 3, 4 ó 5 semanas, aún no lo sabemos.

Peter Federico está listo

Peter está bien, se ha adaptado bien y la sensación es que en cualquier momento puede jugar con nosotros para ayudarnos con las muchas cosas que puede aportar al equipo. Puede jugar en ambas bandas, desborda bien, tiene buen disparo y buen centro. A veces lo meteremos por fuera de once y en otras situaciones, según partidos, puede entrar por dentro. Es un comodín para las dos bandas

Guerra en banda

Javi tiene características para jugar por fuera, desborde, pase, llega bien a gol... Desde la izquierda puede hacer cosas, generar superioridad dentro, trabajo de ida y vuelta. Me has puesto el ejemplo de Carlos Soler y es un buen ejemplo. Puede ubicarse ahí en el 4-4-2. Está en una dinámica en la que está aprendiendo qué puede aportar desde cada sitio y eso es bueno para él y le va a enriquecer.

Hace un año que llegó al banquillo ¿En qué ha cambiado?

Igual tengo más canas, porque el año ha sido intenso. Hay diferencia cuando coges el equipo con la temporada empezada a cuando lo coges desde el inicio. Aún seguimos trabajando conceptos de la línea defensiva y esto se puede hacer y seguir machacando las ideas. El año pasado era ganar, y no tuvimos tiempo para trabajar. Ahora hay un feed-back con los jugadores muy positivo y por eso el equipo está convencido y compitiendo. Cada partido es un reto de mejora, de crecer y de mejorar cosas. Seguro que el equipo se ve mejor que cuando llegué la temporada pasada.

Baraja ve en Javi Guerra un perfecto comodínVCF





Su renovación

Es una situación de supuestos y valoraciones. Prefiero focalizar en la competición y es en el partido de mañana. Ya habrá tiempo para otras cosas.

Presión por alcanzar la sexta plaza

Nuestro planteamiento es diferente. No planteamos consecuencias antes del partido. Primero el partido, qué hacer, porqué y aplicarlo lo mejor posible. Valoramos las consecuencias después del partido siguiente.

¿Qué tiene André Almeida?

Hay cierta privacidad a valorar en este tipo de situaciones y valoramos que ya esté mejor. A veces no se puede contar todo. Se valoró entre ambas partes, a veces hay dudas en el diagnóstico, por ejemplo, en el caso de Diego López está clara la lesión. Hay lesiones que no son lo que parecen. A veces piensas que es una cosa y son otra o que desembocan en otras. Yo soy partidario de explicar las cosas a la gente porque no pasa nada por ello.

¿No sería mejor hablar del objetivo de Europa?

Queda mucho trabajo por delante y me centro en él. Hay que conseguir los objetivos en el campo. Yo podría venir aquí y contaros novelas, pero hay que ganárselo en el campo. Por supuesto que me gustaría mirar hacia arriba, y si alcanzamos esos objetivos, bienvenido sea. Pero hay que saber de donde venimos y que no hay que generar frustraciones y tensiones absurdas que no nos llevan a ningún sitio. Yo no he olvidado de dónde venimos.