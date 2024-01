Baraja: "No tengo constancia que haya cambiado el plan del club en el mercado"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, aseguró este sábado, en rueda de prensa, que el Cádiz, próximo rival, es un equipo que te lleva a jugar al “límite” a sus oponentes e indicó que para sus jugadores supone un reto vencer en el Nuevo Mirandilla.



“Sabemos que el Cádiz en su campo, a pesar de que no está logrando resultados, es un equipo intenso y con un patrón muy claro sobre cómo afrontar los partidos”, indicó el técnico, quien aventuró que será un encuentro de gran “dificultad”.“Tenemos que afrontar el partido con la mentalidad de hacer las cosas bien y de saber dónde tenemos que ser fuertes y estar concentrados”, insistió Baraja, quien prestó especial atención “al inicio del partido y las acciones a balón parado”.

Rubén Baraja pronosticó un encuentro “igualado” y pidió a sus jugadores “desconectar la energía” que tiene el Cádiz como local.

El técnico no concedió excesiva trascendencia a la posibilidad de que el Valencia, por primera vez en las dos últimas temporadas, esté en disposición de ganar tres partidos seguidos y afirmó que se centra sólo “en lo que tenemos que hacer para lograrlo”. “Lo importante es trabajar para tener opciones de ganar el partido”, comentó el técnico castellano, quien recordó que lo sucedido el pasado año en Cádiz, donde el Valencia perdió, es una buena referencia “para saber qué cosas no hicimos bien”.



“El año pasado utilizaron bien sus armas, se pusieron por delante y se defendieron bien. Jugar en este tipo de ambientes, en campos en los que el público es un factor determinante, nos tiene que hacer madurar y rendir”, argumentó el preparador, quien aseguró que, pese a ser una semana cargada de partidos, en su mente sólo está el de Cádiz. “Para mí, el partido de mañana es el más importante. Hay que estar al 120% porque nos lo van a exigir. Nos interesa mucho porque si ganamos es un paso adelante”, reiteró Baraja, que rechazó especular con posibles movimientos en su plantilla durante el mercado de invierno.

“No es momento de despistarnos con este tipo de cosas. No valoro situaciones o hipótesis. La sensación que tengo es que todos los jugadores están comprometidos con el objetivo. Hay que ser ambiciosos y optimistas y pensar en por qué no podemos hacer una segunda vuelta positiva”, argumentó el vallisoletano. El entrenador del Valencia, por último, evitó pronunciarse sobre el posible interés del Valencia en el delantero del Sevilla, Rafa Mir, al señalar que se trata de un jugador “de otro club”.



“Entiendo que la dirección deportiva está trabajando por si hay una buena opción para tener esa posibilidad, pero no tengo constancia de nada definitivo ni que se haya cambiado el plan del club en el mercado”, comentó Bajara, quien tampoco arrojó luz sobre la situación en el equipo del central Gabriel Paulista, que renovará automáticamente su contrato cuando alcance los 20 partidos disputados este curso.



“En una situación que se tiene que definir, pero sólo pensamos en el partido de mañana y en poner a los jugadores oportunos. Sólo valoramos las situaciones a través del rendimiento, no tenemos otro planteamiento”, finalizó.