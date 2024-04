Baraja, sobre la planificación de Lim: "No me parece justo que me preguntéis a mí"

El técnico del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este miércoles que la valoración de la temporada tiene que ser, por el momento, positiva, porque es de momento "un año precioso", pero recalcó que les falta "la culminación del proceso", en referencia a poder llegar a posiciones europeas.



Baraja, que evitó hablar una vez más sobre Europa, resaltó que la temporada le parece "una pasada" no sólo por el balance de puntos, sino porque "hay un trabajo a nivel de generar una identidad, de que los más jóvenes compitan, de compromiso y de ver a jugadores jóvenes" que a él le "emociona"."Lo que están consiguiendo estos chicos respecto a mejorar los números de la temporada pasada a mí me emociona y todo eso tiene valor", comentó el vallisoletano, que incidió en que ahora mismo "está siendo un año precioso" al que le "falta la culminación del proceso", a pesar de que no se quiso referir a entrar en Europa.



No obstante, incidió en que en su visita a Granada por el partido aplazado por el incendio de Campanar no pueden pensar en que el conjunto nazarí "no tiene posibilidades", porque a pesar de que acumula cuatro partidos seguidos con derrotas y diez sin ganar, "es un equipo que va a competir bien y que tiene cualidades"."Aunque su dinámica no es positiva, espero un muy buen Granada", incidió Baraja, que explicó que Sergi Canós volverá a la convocatoria tras unas molestias musculares que le hicieron perderse el partido ante el Villarreal y comentó que la baja de Roman Yaremchuk es sensible, porque estaba en una buena dinámica y su mejora física "le había hecho sentirse muy bien".

| Vídeo @DepCOPEValencia | ??



?? @RubenBaraja, molesto con la pregunta sobre el funcionamiento del club



?? “Hay cosas que ya molestan. Hacéis valoraciones sin saber”



??“No me parece justo que me hagas esa pregunta a mí. Ni me dedico a la planificación ni a valorar” pic.twitter.com/4V3WT8sO1Y — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) April 3, 2024



"Pero es la tónica del fútbol y o te lamentas o tienes la voluntad de pensar que a través de dar oportunidades, otros jugadores pueden aprovechar esa oportunidad", resaltó el exjugador valencianista, que también señaló que espera que André Almeida tenga más minutos en los próximos encuentros, porque tiene "talento y fútbol" a pesar de salir de una lesión complicada. Así, sostuvo que tienen que ir al Nuevo Los Cármenes con la idea de sumar. "Y si la competición te lleva a esos puestos", en referencia a los puestos europeos, "a disfrutarlo y celebrarlo", pero aseveró que su exigencia "está siendo máxima" día a día.



Baraja reivindicó que esta temporada ha tratado de "estrujar y sacar lo mejor de cada jugador" y que aunque el objetivo fuera la permanencia, su ambición "es estar lo más arriba posible, pero hay que ganárselo". Respecto a Mouctar Diakhaby, que volvió este martes a la ciudad deportiva de Paterna, apuntó que empezará a hacer rehabilitación en València e irá a Lyon para pasar revisiones "pero el grueso lo hará aquí". "La sensación que tiene es buena, está animado e irá yendo y viniendo por el doctor que le ha operado", explicó.