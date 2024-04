Baraja sobre Europa: "Nosotros no tenemos esa presión, el Betis sí la tiene"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja, aseguró este viernes preguntado por si el equipo debe ir a Europa que el Valencia no tiene ”esa presión”, pero dijo que "el Betis sí”, porque tiene ”una plantilla fantástica” y está ”hecho” para pelear por Europa. “Si analizamos la temporada, el Betis está hecho para estar en esa situación. Tiene una plantilla fantástica, un entrenador con muchísima experiencia que ha devuelto al Betis a Europa.., es un equipo que combina calidad individual con un trabajo muy importante”, resaltó el técnico valencianista en la rueda de prensa previa al encuentro ante el equipo sevillano.



Baraja explicó que encara su partido ”con gran ilusión y sabiendo que hay un factor diferencial, que es Mestalla”, pero aun así, recordó que no tienen que tener ”presión”, sino afrontarlo "con una gran mentalidad”. “Este equipo ha demostrado que sin jugadores importantes puede ganar”, comentó el vallisoletano, que dijo que la valoración de la temporada no es la de un milagro, sino que “gracias al compromiso, el trabajo, el esfuerzo y la calidad”, tienen ahora ”un partido precioso” y que deben verlo como una "bendición" tras la angustiosa salvación de la pasada campaña.



Así, reivindicó que se entrenan ”para vivir partidos” como este, en el que haya ”cosas en juego”. También sostuvo que el momento actual de André Almeida, que ha vuelto a jugar tras más de cinco meses lesionado, les da ”una versión distinta” que tienen que aprovechar. Aun así, subrayó que ”si no estás a tu mejor nivel”, el Betis es capaz de generarte muchas” ocasiones.



En cualquier caso, para Baraja, el equipo ”siempre ha reaccionado bien en situaciones de dificultad” y no le preocupa en exceso que el Betis pueda ponerse por delante: “Te pueden hacer un gol en cualquier momento, no por demérito nuestro, sino por mérito suyo”, avisó Baraja, que resaltó que están en una buena situación y en buena dinámica. Por último, dijo que es normal que los jugadores tengan cierta emoción e ilusión por el partido, pero subrayó que tienen que ”gestionarlo” para dar su mejor versión con el apoyo de jugadores como Jaume, del que incidió, sobre su reciente renovación, que es un futbolista que transmite la exigencia de lo que es jugar en el Valencia.