Baraja: "Salir de aquí depende de nosotros"

Rubén Baraja, técnico del Valencia CF, ha comparecido hoy en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna en la previa del duelo de mañana en Mestalla ante el Rayo Vallecano.

El entrenador che recordó que afrontan la visita del Rayo Vallecano este lunes tras un mal encuentro ante el Atlético de Madrid antes del parón y que deben cambiar la imagen pero señaló que el mejor sitio para poder hacerlo es Mestalla, aunque advirtió de la calidad de su rival y su “atrevimiento”.



“Ante el Atlético no hicimos las cosas bien. Hay que cambiar la cara y el mejor escenario para hacerlo es Mestalla. Contra el Rayo tenemos que hacer muchas cosas para ser un equipo completo”, señaló el técnico en una rueda de prensa en la que reiteró la importancia que van a tener los partidos en casa para lograr la salvación.



“No considero que cada partido en Mestalla sea una final, queda Liga. Todos los partidos son importantes y los de casa fundamentales. Hay que llevarlo con serenidad y tensión”, destacó Baraja, que dijo que al jugar en casa se ve “favorito” y que su planteamiento pasa por “ganar”.

El técnico dijo que necesitan a su “gente” pero pidió a los jugadores que transmitan “actitud, energía y compromiso con la camiseta”. Además, reiteró que el club trabaja porque el autobús de los futbolistas pueda entrar por la entrada principal de Mestalla para que los aficionados los reciban. “Todos los detalles cuentan”, afirmó.



Baraja dijo que ve al equipo preparado para salir de esta situación y añadió que ser conscientes del peligro es el primer paso. “Asumimos la realidad y las verdades. Eso te acerca a cambiar la situación”, señaló el técnico.



“Depende de nosotros, de nuestros resultados. Si somos capaces de ganar todo parecerá distinto y si tenemos continuidad podemos salir. No es poco depender de ti mismo en una situación difícil. Si hacemos un buen partido ante el Rayo, si hacemos las cosas bien podemos salir”, insistió.





El técnico dijo que deben aislarse de cualquier polémica externa al fútbol y no quiso hablar de su continuidad. “Ahora sólo puedo decir: Rayo Vallecano”, sentenció.



Además, se felicitó por haber recuperado a todos los jugadores de campo lesionado, dijo que decidirán sobre los últimos recuperados el mismo lunes y se mostró satisfecho por tener varias opciones para el once.



Además, dijo que Yunus Musah está en condiciones pese a no haber acabado algunos de los entrenamientos tras volver de la convocatoria de Estados Unidos. “Está bien, viene de dos partidos con su selección y de viajes y tiene una molestia en el hombro. Hemos tratado de cuidarlo para que estén todos al 100%”, explicó Baraja, que admitió que le gusta más abrir la jornada que cerrarla como harán en esta ocasión.